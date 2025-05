Obnova Dolnej brány v Košiciach má pomôcť aj dlažbe na Hlavnej ulici

Košice 16. mája (TASR) - Najviac poškodené úseky dlažby na Hlavnej ulici opravili pred oslavami Dňa mesta Košice, v súčasnosti sa Bytový podnik mesta Košice (BPMK) sústreďuje na ďalšie nevyhnutné opravy v centrálnej mestskej zóne. Výmena odvodňovacieho žľabu na Hlavnej ulici však medzi nimi nie je. Ako magistrát informuje na svojej webovej stránke, v tomto prípade sa čaká na začiatok obnovy Dolnej brány.



V tomto roku je na plošnú opravu dlažby v centre mesta vyčlenených 350.000 eur. Riaditeľ BPMK Peter Miklovič spresnil, že pred mestskými oslavami vykonali opravy na miestach, kde hrozilo riziko úrazu. „Momentálne sa naše čaty sústreďujú na ďalšie nevyhnutné opravy, a to nielen na Hlavnej ulici, ale aj na bočných uliciach ako sú Alžbetina a Kováčska. V pláne je aj pokračovanie v opravách Vrátnej, Orlej a Zvonárskej ulice,“ povedal.



V prípade výmeny odvodňovacieho žľabu na Hlavnej ulici, ktorá by podľa predbežných prepočtov mesta vyšla na dva milióny eur, sa čaká na začiatok realizácie projektu Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Archeologické múzeum Dolná brána, na ktoré už mesto má vydané stavebné povolenie.



Investícia má byť podľa primátora Jaroslava Polačeka financovaná z eurofondov. Mesto po schválení Kooperačnou radou územia mestského rozvoja Košice chce v nasledujúcich mesiacoch podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na uvedený projekt. Stavebné práce by sa po vysúťažení dodávateľa mohli začať zhruba na jar roku 2026.



„Pripravujeme veľkú rekonštrukciu Dolnej brány až po križovatku Hlavnej s Rooseveltovou v dĺžke 150 metrov v predpokladanej hodnote takmer 2,7 milióna eur, ktorú budeme ako mesto spolufinancovať ôsmimi percentami. Obnova výrazne pomôže aj dlažbe a odvodňovacím žľabom, ktoré dlhodobo ničia najmä ťažké autá. Takisto chceme zamedziť prenikaniu povrchovej vody do objektu archeologického múzea. Ak to urobíme, môžu tam pribudnúť aj nové exponáty,“ vysvetlil s tým, že dôjde tiež k sanácii betónových a kamenných konštrukcií v celom tomto priestore. V pláne je aj izolácia kamenných murív, rekonštrukcia svetlíkov, schodov, mreží, potôčika, ako i práce na skvalitnení drobnej architektúry, výsadby alebo zavlažovania.