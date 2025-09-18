< sekcia Regióny
Obnova domu kultúry v Rimavskej Sobote sa blíži ku koncu
V súčasnosti je zrealizovaných vyše 80 percent prác, projekt bude oproti pôvodnej cene drahší o vyše pol milióna eur.
Autor TASR
Rimavská Sobota 18. septembra (TASR) - Rekonštrukcia domu kultúry v Rimavskej Sobote sa po vyše roku pomaly blíži ku koncu. V súčasnosti je zrealizovaných vyše 80 percent prác, projekt bude oproti pôvodnej cene drahší o vyše pol milióna eur. Pre TASR to uviedol primátor mesta Jozef Šimko.
Obnova rimavskosobotského domu kultúry sa začala v polovici roka 2024. Samospráva na rekonštrukciu budovy získala z plánu obnovy takmer 3,4 milióna eur. Projekt je zameraný najmä na zníženie energetickej náročnosti objektu.
„V tomto období prebieha inštalácia vzduchotechnických jednotiek, dokončovacie práce, montáž rozvodu elektroinštalácie, svietidiel, montáž nových podhľadov v určených miestnostiach či oprava parapetov. Prebiehajú aj prípravné práce na montáž šikmých schodiskových plošín,“ priblížil primátor.
Dom kultúry, ktorý je sídlom mestského kultúrneho strediska, bol pre verejnosť uplynulý rok uzavretý. Rekonštrukcia objektu bude podľa mesta dokončená do konca novembra, objekt bude pre verejnosť opätovne sprístupnený po ukončení kolaudačného konania.
Rekonštrukciu rimavskosobotského domu kultúry na základe výsledkov verejného obstarávania realizuje spoločnosť Construct, pôvodná cena za vyhotovenie diela bola stanovená na 3.399.000 eur. V apríli došlo k uzatvoreniu dodatku, ktorý sumu pre nárast DPH na 23 percent zvýšil na vyše 3,43 milióna eur. K ďalšiemu navýšeniu došlo v auguste.
„Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, potrebou vykonania naviac prác, zmien plynúcich z kontrolných dní bol uzavretý dodatok. Celková nová zmluvná cena spolu s DPH sa navýšila na sumu 3.939.024,19 eura,“ priblížil Šimko s tým, že financovanie prác naviac bude realizované z rozpočtu mesta.
Obnova rimavskosobotského domu kultúry sa začala v polovici roka 2024. Samospráva na rekonštrukciu budovy získala z plánu obnovy takmer 3,4 milióna eur. Projekt je zameraný najmä na zníženie energetickej náročnosti objektu.
„V tomto období prebieha inštalácia vzduchotechnických jednotiek, dokončovacie práce, montáž rozvodu elektroinštalácie, svietidiel, montáž nových podhľadov v určených miestnostiach či oprava parapetov. Prebiehajú aj prípravné práce na montáž šikmých schodiskových plošín,“ priblížil primátor.
Dom kultúry, ktorý je sídlom mestského kultúrneho strediska, bol pre verejnosť uplynulý rok uzavretý. Rekonštrukcia objektu bude podľa mesta dokončená do konca novembra, objekt bude pre verejnosť opätovne sprístupnený po ukončení kolaudačného konania.
Rekonštrukciu rimavskosobotského domu kultúry na základe výsledkov verejného obstarávania realizuje spoločnosť Construct, pôvodná cena za vyhotovenie diela bola stanovená na 3.399.000 eur. V apríli došlo k uzatvoreniu dodatku, ktorý sumu pre nárast DPH na 23 percent zvýšil na vyše 3,43 milióna eur. K ďalšiemu navýšeniu došlo v auguste.
„Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, potrebou vykonania naviac prác, zmien plynúcich z kontrolných dní bol uzavretý dodatok. Celková nová zmluvná cena spolu s DPH sa navýšila na sumu 3.939.024,19 eura,“ priblížil Šimko s tým, že financovanie prác naviac bude realizované z rozpočtu mesta.