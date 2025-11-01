< sekcia Regióny
Obnova Domu kultúry v Ružinove by sa mohla začať do konca roka
Rekonštrukcia by mala priniesť najmä priestory na rôzne krúžkové, voľnočasové a kultúrne aktivity, ktoré na Trnávke chýbajú.
Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Rekonštrukcia Domu kultúry (DK) na Bulharskej ulici v Ružinove, ktorý chátra už viac ako desať rokov, by sa mohla začať do konca tohto roka. Mestská časť má aktuálne vysúťaženého dodávateľa, podpis zmluvu očakáva v najbližších týždňoch. Pre TASR to uviedol starosta Ružinova Martin Chren. Rekonštrukciu budovy pripravuje samospráva u niekoľko rokov, problémom však boli financie.
„Ružinovu sa však podarilo získať zdroje z európskych fondov na energetickú obnovu budov. Tieto zdroje pokryjú viac ako polovicu nákladov na celkovú rekonštrukciu,“ skonštatoval Chren s tým, že vysúťažený dodávateľ dal cenovú ponuku takmer o milión eur nižšiu ako mestská časť pôvodne očakávala. Obnova vrátane zariadenia si vyžiada zhruba štyri milióny eur.
Rekonštrukcia by mala priniesť najmä priestory na rôzne krúžkové, voľnočasové a kultúrne aktivity, ktoré na Trnávke chýbajú. Po obnove, ktorá by sa mala skončiť koncom budúceho roka, by tam mala opäť začať fungovať veľká spoločenská sála, ktorá sa dá využívať na divadlá, tančiareň či podobné aktivity. Na poschodí by mali vzniknúť tri až štyri sály baletného typu pre rôzne krúžkové aktivity i kluby. Na prízemí má vzniknúť pobočka ružinovskej knižnice aj s detským kútikom, kaviarňou a zároveň priestor pre klub seniorov vrátane výdajne stravy pre nich.
V posledných rokoch bola budova terčom vandalov. Situácia sa podľa starostu zlepšila na dva roky, keď ju malo dočasne v prenájme mládežnícke združenie, následne však budova znova zostala prázdna. Za ostatné týždne tam bolo podľa starostu potrebné viackrát zasahovať a hoci dvere prizvárali a okná zadebnili, vandali sa opätovne dostali dnu. Platiť tisíce eur mesačne za nonstop strážnu službu považovala mestská časť za nerentabilné.
Nedávno v priestoroch budovy vypukol cudzím zavinením požiar, hasičom sa ho však podarilo pomerne rýchlo uhasiť a nespôsobil vysoké škody. Narušená by nemala byť ani statika.
