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Streda 24. jún 2026Meniny má Ján
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Obnova dopravného značenia obmedzí dopravu na bánovskom obchvate

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Ilustračná fotka. Foto: TASR

Policajti v tejto súvislosti žiadajú vodičov, aby v uvedenom úseku zvýšili pozornosť, rešpektovali dočasné dopravné značenie a jazdili opatrne.

Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 24. júna (TASR) - Obnova vodorovného dopravného značenia obmedzí dopravu v jednom jazdnom pruhu na rýchlostnej ceste R2 - obchvate Bánoviec nad Bebravou v smere z Prievidze do Trenčína. Práce budú vykonávať pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti vo štvrtok (25. 6.) od 9.00 do 13.00 h. Trenčianska krajská polícia o tom v stredu informovala na sociálnej sieti.

„Vodiči v smere od Prievidze budú počas prác prostredníctvom dočasného dopravného značenia odklonení na cestu I/9 v smere na Bánovce nad Bebravou,“ uviedla polícia.

Policajti v tejto súvislosti žiadajú vodičov, aby v uvedenom úseku zvýšili pozornosť, rešpektovali dočasné dopravné značenie a jazdili opatrne.
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