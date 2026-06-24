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Obnova dopravného značenia obmedzí dopravu na bánovskom obchvate
Policajti v tejto súvislosti žiadajú vodičov, aby v uvedenom úseku zvýšili pozornosť, rešpektovali dočasné dopravné značenie a jazdili opatrne.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 24. júna (TASR) - Obnova vodorovného dopravného značenia obmedzí dopravu v jednom jazdnom pruhu na rýchlostnej ceste R2 - obchvate Bánoviec nad Bebravou v smere z Prievidze do Trenčína. Práce budú vykonávať pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti vo štvrtok (25. 6.) od 9.00 do 13.00 h. Trenčianska krajská polícia o tom v stredu informovala na sociálnej sieti.
„Vodiči v smere od Prievidze budú počas prác prostredníctvom dočasného dopravného značenia odklonení na cestu I/9 v smere na Bánovce nad Bebravou,“ uviedla polícia.
Policajti v tejto súvislosti žiadajú vodičov, aby v uvedenom úseku zvýšili pozornosť, rešpektovali dočasné dopravné značenie a jazdili opatrne.
„Vodiči v smere od Prievidze budú počas prác prostredníctvom dočasného dopravného značenia odklonení na cestu I/9 v smere na Bánovce nad Bebravou,“ uviedla polícia.
Policajti v tejto súvislosti žiadajú vodičov, aby v uvedenom úseku zvýšili pozornosť, rešpektovali dočasné dopravné značenie a jazdili opatrne.