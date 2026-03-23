Obnova druhej etapy Strážskej cesty pokračuje, dotknutý úsek uzavreli
Mesto pre obyvateľov zabezpečilo náhradné parkovacie miesta.
Autor TASR
Zvolen 23. marca (TASR) - Obnova druhej etapy Strážskej cesty vo Zvolene pokračuje. Úsek dotknutý rekonštrukciou zhotoviteľ v pondelok uzavrel a mesto pre obyvateľov zabezpečilo náhradné parkovacie miesta. Samospráva o tom informovala na svojej oficiálnej webstránke.
Spresnila, že obyvatelia dotknutého úseku môžu v súčasnosti využívať parkoviská pri dvoch obchodných domoch na sídlisku Západ. Parkovanie s platnou parkovacou kartou je pre nich k dispozícii až do skončenia rekonštrukcie druhého úseku. Hovorkyňa Zvolena Michaela Pšenáková uviedla, že predmetom obnovy je v súčasnosti úsek medzi ulicami Daniela Ertla a Alexandra Nográdyho v dĺžke približne 120 metrov, chodníky a 99 parkovacích miest.
Podotkla, že z celkového množstva miest na parkovanie obnovia 94 a úplne nových bude päť. Zdôraznila, že druhú etapu stavby odovzdali zhotoviteľovi na konci roka 2025. Na realizáciu má osem mesiacov od prevzatia diela, pri priaznivých poveternostných podmienkach neočakáva samospráva zdržanie.
Hovorkyňa zhrnula, že rekonštrukciu z väčšej časti financujú z eurofondov, konkrétne z prostriedkov Programu Slovensko. Časť financií tvoria vlastné zdroje mesta. Celkovo je na to vyčlenených 410.334 eur s DPH, a to vrátane stavebného dozoru.
Celý projekt s názvom Modernizácia miestnej komunikácie na ulici Strážska cesta vo Zvolene robia v troch etapách a po úsekoch. Prvú etapu urobili v roku 2021. Súčasťou bola rekonštrukcia komunikácie v dĺžke približne 111 metrov. Predmetom tretej etapy by mala byť obnova miestnej komunikácie v dĺžke približne 140 metrov. „Pred jej spustením je však treba v tomto roku doriešiť vyrovnanie majetkovoprávneho vzťahu k pozemkom, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta,“ reagovala Pšenáková. Aktualizovať budú aj projektovú dokumentáciu.
