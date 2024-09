Obnova fasády františkánskeho kláštora v Kremnici je v záverečnej fáze

Kremnica 19. septembra (TASR) - Štefánikovo námestie v Kremnici bude mať čoskoro ďalšiu historickú budovu s obnovenou fasádou. Na františkánskom kláštore totiž aktuálne prebieha záverečná fáza obnovy jej fasády.



Riaditeľ Biskupského úradu z Banskobystrickej diecézy Martin Dado pre TASR uviedol, že práce sa začali začiatkom tohto roka, hneď ako získali všetky potrebné povolenia a umožnili to poveternostné podmienky. Pripomenul, že obnovu financujú vďaka dotácii z ministerstva kultúry a vlastnej spoluúčasti. "Nejde o celkovú rekonštrukciu objektu, ale o sanáciu tých častí, ktoré vykazujú veľmi vážny havarijný stav alebo svojou deštrukciou ohrozujú zdravie, život alebo majetok ľudí," uviedol.



Ako priblížil, podľa schváleného projektu bol vykonaný pamiatkový prieskum fasády kláštora a veže. "Tieto práce sa začali prioritne z dôvodu časovej náročnosti a akútneho stavu degradovanej fasády," podotkol riaditeľ biskupského úradu s tým, že v súčasnosti je obnova fasády v závere. Uviedol tiež, že v tejto stavebnej fáze budú práce pokračovať odstraňovaním havarijného stavu na rajskom dvore kláštora, kde vplyvom činnosti vody došlo k statickému narušeniu a následnému preboreniu pivničnej klenby.



Súčasný projekt zahŕňa aj rekonštrukciu vstupného priestoru do kláštora s miestnosťou, kde bude umiestnená krátka prezentácia z histórie kláštora a jeho záchrany. Po ukončení prác, ktoré predpokladajú koncom budúceho roka 2025, bude pre záujemcov sprístupnená vstupná časť objektu s prezentáciou o rekonštrukcii kláštora. "Našou snahou je získať ďalšie prostriedky na záchranu celého objekt a, samozrejme, by sme boli radi, keby našiel svoje využitie a stal sa obľúbeným návštevným miestom," dodal Dado.