Obnova historického meštianskeho domu v Levoči pokračuje podľa plánu

Levoča 9. apríla (TASR) - Komplexná obnova historického meštianskeho domu na Námestí Majstra Pavla číslo 47 v Levoči pokračuje podľa harmonogramu. V stredu to na tlačovom brífingu potvrdil hlavný projektant Milan Dzurilla s tým, že pri prácach okrem iného objavili napríklad drevený strop aj kamenný prvok s ornamentmi.



„Meštiansky dom má vysokú historickú hodnotu a patrí medzi významné objekty na levočskom námestí. Napriek jeho dôležitosti sa posledné výraznejšie zásahy do jeho konštrukcie uskutočnili až po požiari v roku 1923,“ uviedol primátor Levoče Miroslav Vilkovský. V roku 2020 na dome vymenili strechu, nebolo to však dostatočné, aby tento historický skvost ďalej nechátral. Najväčšie problémy spôsobovala vlhkosť, ktorá poškodila kamenné architektonické prvky, drevené konštrukcie aj interiérový mobiliár. Znehodnotili sa aj omietky, podlahy, dvere a okná a v havarijnom stave boli všetky rozvody.



Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi pred rokom, od vtedy tam prebiehali búracie práce, podarilo sa vybudovať všetky inžinierske siete, vymeniť okná, upraviť dispozíciu a objekt odvlhčiť. „V 20. storočí tu realizovali viaceré nevhodné úpravy, ktoré bolo potrebné odstrániť. Najväčšie problémy spôsobovala kanalizácia, z ktorej sa do objektu šírila vlhkosť,“ objasnil Dzurilla. V súčasnosti sa objekt omieta a nasledovať budú dokončovacie práce. Potvrdil, že do konca roka by mala byť rekonštrukcia hotová.



Všetky práce prebiehajú pod dohľadom odborníkov a súčasťou obnovy sú aj reštaurátorské práce. Vlani v lete zreštaurovali hlavnú fasádu, pričom reštaurátori sa venovali aj odsoľovaniu muriva, obnove drevených a kovaných prvkov a postupnému navráteniu autentickej podoby interiéru. V tomto roku sa plánuje dokončenie umelecko-remeselných zásahov na fasáde a historických portáloch.



Meštiansky dom postavili počas gotiky, má však desať slohových vývojových etáp, keďže každý majiteľ si ho prebudoval podľa svojich predstáv. Zuzana Suržinová z levočského pracoviska Pamiatkového úradu SR podotkla, že určujúcou stavebnou etapou objektu je tretia renesančná. „Zachovávame však všetky etapy, nejdeme do nejakej puristickej obnovy, chceme to odprezentovať rozumným spôsobom aj pre laickú verejnosť. Vyskytnú sa tu aj moderné prvky, hlavne je to tepelno-izolačný uzáver v dufarte, pretože potrebujeme, aby bol objekt plne funkčný,“ ozrejmila.



Do konca minulého roka v rámci projektu preinvestovali približne 980.000 eur. Celková zmluvná cena diela je 3,32 milióna eur, pričom z Plánu obnovy a odolnosti SR získa mesto dotáciu vo výške 2,965 milióna eur. Primátor predpokladá, že náklady sa navýšia, keďže pri rekonštrukcii sa objavili nepredvídateľné okolnosti. Dofinancovanie tak zatiaľ nie je uzavreté, samospráva napríklad žiada o dotáciu vo výške 600.000 eur aj cez program Obnov si svoj dom.



„Po ukončení rekonštrukcie bude budova slúžiť ako multifunkčný priestor, ktorý obohatí kultúrne a spoločenské dianie v meste. Na prízemí vznikne turistické informačné centrum s úschovňou batožín, verejné toalety a požičovňa bicyklov. Na dvore sa plánujú remeselné dielne a klubovne na podporu tradičných remesiel a kreatívnych aktivít,“ priblížil plány Vilkovský. Poschodie bude slúžiť na konferencie či výstavy, kultúrne podujatia, prednášky a podobne. Cieľom projektu je podľa neho zachovať historickú pamiatku, sprístupniť ju verejnosti a prispieť k rozvoju cestovného ruchu.