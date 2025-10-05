< sekcia Regióny
Obnova historickej budovy v Brezne má trvať do leta budúceho roka
Podľa neho v prvej etape je v pláne výmena okenných vyplní a oprava strechy a v ďalšej obnovia fasádu a vykurovanie dôležité z hľadiska energetických úspor objektu.
Autor TASR
Brezno 5. októbra (TASR) - Historická budova Mestského úradu v Brezne, ktorá je od roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou, prechádza komplexnou rekonštrukciou. Cieľom je zníženie energetickej náročnosti objektu, výmena okien, obnova strechy, fasády a jeho pamiatkových hodnôt. Mesto mu chce prinavrátiť pôvodný architektonický vzhľad.
Technický stav budovy na Námestí gen. M. R. Štefánika bol už nevyhovujúci, a preto samospráva pristúpila k rekonštrukcii, ktorá si vyžiada asi 1,5 milióna eur. Podľa primátora Tomáša Abela ide o najrozsiahlejšiu obnovu za posledných 30 rokov so zameraním na energetické úspory.
„Budova bola už značne poškodená. Chceme zlepšiť pracovné podmienky tak pre našich zamestnancov, ako aj pre obyvateľov, ktorí navštevujú úrad. V spolupráci s pamiatkovým úradom sme urobili pamiatkový výskum a zároveň hľadali externé zdroje, aby sme sa mohli pustiť do rekonštrukcie. Stavba bude financovaná aj z plánu obnovy, čomu sa tešíme. Budova nadobudne nový vzhľad, čo pomôže celkovému vizuálu nášho námestia,“ konštatoval Abel na sociálnej sieti.
Podľa neho v prvej etape je v pláne výmena okenných vyplní a oprava strechy a v ďalšej obnovia fasádu a vykurovanie dôležité z hľadiska energetických úspor objektu. Práce by mali trvať do konca júla budúceho roka.
Budova magistrátu bol pôvodne meštiansky dom postavený okolo druhej polovice 17. storočia. V súčasnej podobe je od roku 1911. Na prízemí bola pôvodne banková hala sprístupnená cez vestibul. Sídlila tam do roku 1920 Hornouhorská banka Tatra. V budove mal od roku 1960 sídlo aj Domov pionierov a mládeže, od roku 1974 mestský národný výbor a neskôr mestský úrad.
Samospráva žiada obyvateľov o ústretovosť, trpezlivosť a dodržiavanie nového dopravného riešenia, ktoré je nevyhnutné na bezpečný a efektívny priebeh rekonštrukčných prác.
Od konca septembra došlo k dočasnej zmene organizácie parkovania a pohybu peších na centrálnom parkovisku. Uzavretá je zadná časť parkoviska pri prechode cez pasáž na Námestie M. R. Štefánika č. 3. Neprejdú tadiaľ ani chodci. Na tomto mieste je umiestnené zariadenie staveniska realizátora obnovy a slúži aj na zásobovanie stavebným materiálom.
Technický stav budovy na Námestí gen. M. R. Štefánika bol už nevyhovujúci, a preto samospráva pristúpila k rekonštrukcii, ktorá si vyžiada asi 1,5 milióna eur. Podľa primátora Tomáša Abela ide o najrozsiahlejšiu obnovu za posledných 30 rokov so zameraním na energetické úspory.
„Budova bola už značne poškodená. Chceme zlepšiť pracovné podmienky tak pre našich zamestnancov, ako aj pre obyvateľov, ktorí navštevujú úrad. V spolupráci s pamiatkovým úradom sme urobili pamiatkový výskum a zároveň hľadali externé zdroje, aby sme sa mohli pustiť do rekonštrukcie. Stavba bude financovaná aj z plánu obnovy, čomu sa tešíme. Budova nadobudne nový vzhľad, čo pomôže celkovému vizuálu nášho námestia,“ konštatoval Abel na sociálnej sieti.
Podľa neho v prvej etape je v pláne výmena okenných vyplní a oprava strechy a v ďalšej obnovia fasádu a vykurovanie dôležité z hľadiska energetických úspor objektu. Práce by mali trvať do konca júla budúceho roka.
Budova magistrátu bol pôvodne meštiansky dom postavený okolo druhej polovice 17. storočia. V súčasnej podobe je od roku 1911. Na prízemí bola pôvodne banková hala sprístupnená cez vestibul. Sídlila tam do roku 1920 Hornouhorská banka Tatra. V budove mal od roku 1960 sídlo aj Domov pionierov a mládeže, od roku 1974 mestský národný výbor a neskôr mestský úrad.
Samospráva žiada obyvateľov o ústretovosť, trpezlivosť a dodržiavanie nového dopravného riešenia, ktoré je nevyhnutné na bezpečný a efektívny priebeh rekonštrukčných prác.
Od konca septembra došlo k dočasnej zmene organizácie parkovania a pohybu peších na centrálnom parkovisku. Uzavretá je zadná časť parkoviska pri prechode cez pasáž na Námestie M. R. Štefánika č. 3. Neprejdú tadiaľ ani chodci. Na tomto mieste je umiestnené zariadenie staveniska realizátora obnovy a slúži aj na zásobovanie stavebným materiálom.