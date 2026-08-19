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Obnova historickej synagógy v Bytči získala dotáciu 780.000 eur
Jednu z najvýznamnejších pamiatok regiónu pripomínajúcu históriu židovskej komunity si v utorok (18. 8.) pozrela ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
Autor TASR
Bratislava/Bytča 19. augusta (TASR) - Záchrana historickej stavby a jej sprístupnenie verejnosti je cieľom komplexnej rekonštrukcie historickej synagógy v Bytči. Ako informovala Petra Demková z odboru komunikácie Ministerstva kultúry SR, na obnovu národnej kultúrnej pamiatky poskytol rezort kultúry dotáciu vo výške 780.000 eur.
„Po obnove má synagóga slúžiť na kultúrno-spoločenské účely, ako priestor na koncerty, výstavy či divadelné predstavenia a zároveň sa má stať sídlom bytčianskeho mestského múzea. Obnova je plánovaná do júna 2027 a jej cieľom je vytvoriť dôstojný priestor, ktorý bude slúžiť obyvateľom Bytče aj návštevníkom regiónu,“ priblížila Demková.
Doplnila, že jednu z najvýznamnejších pamiatok regiónu pripomínajúcu históriu židovskej komunity si v utorok (18. 8.) pozrela ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Navštívila aj farský Kostol sv. Mikuláša v obci Višňové neďaleko Žiliny, ktorého obnovu podporilo ministerstvo v roku 2025 dotáciou vo výške 55.000 eur.
Dotácia bola určená na sanáciu vlhkosti objektu. „Ide o jeden z najvýznamnejších problémov kostola a jeho riešenie je dôležitým krokom k ďalšej ochrane pamiatky. Kostol získal podporu ministerstva už v roku 2024, keď mu bolo poskytnutých 10.000 eur na odborné stavebno-technické posudky, zameranie skutkového stavu a prípravu návrhu statického zabezpečenia krovu a murovaných konštrukcií,“ dodala Demková.
„Po obnove má synagóga slúžiť na kultúrno-spoločenské účely, ako priestor na koncerty, výstavy či divadelné predstavenia a zároveň sa má stať sídlom bytčianskeho mestského múzea. Obnova je plánovaná do júna 2027 a jej cieľom je vytvoriť dôstojný priestor, ktorý bude slúžiť obyvateľom Bytče aj návštevníkom regiónu,“ priblížila Demková.
Doplnila, že jednu z najvýznamnejších pamiatok regiónu pripomínajúcu históriu židovskej komunity si v utorok (18. 8.) pozrela ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Navštívila aj farský Kostol sv. Mikuláša v obci Višňové neďaleko Žiliny, ktorého obnovu podporilo ministerstvo v roku 2025 dotáciou vo výške 55.000 eur.
Dotácia bola určená na sanáciu vlhkosti objektu. „Ide o jeden z najvýznamnejších problémov kostola a jeho riešenie je dôležitým krokom k ďalšej ochrane pamiatky. Kostol získal podporu ministerstva už v roku 2024, keď mu bolo poskytnutých 10.000 eur na odborné stavebno-technické posudky, zameranie skutkového stavu a prípravu návrhu statického zabezpečenia krovu a murovaných konštrukcií,“ dodala Demková.