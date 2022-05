Obnova hlavného ťahu v Banskej Bystrici skomplikuje dopravu

Banská Bystrica 10. mája (TASR) – Hlavný ťah mestom Banská Bystrica po ceste I/66 popri rieke Hron kompletne vynovia. TASR o tom v utorok informovala Slovenská správa ciest (SSC) s tým, že v rámci veľkoplošných opráv ciest I. triedy v dĺžke 5,2 kilometra vyfrézujú poškodenú vozovku a po celej šírke cesty položia nový súvislý asfaltový koberec.



„Nové asfaltové vrstvy sa pre plynulosť dopravy budú pokladať v noci, v čase od 19.00 do 4.30 h, keď dôjde aj ku krátkodobému vypínaniu trakčného vedenia trolejbusovej dopravy,“ uviedla SSC.



Vodiči i cestujúci musia byť trpezliví, vyzvala správa ciest. Práce od takzvanej križovatky Hušták až po obchodný dom pri železničnej stanici sú rozdelené do deviatich etáp realizovaných po jazdných pruhoch za plnej premávky. Všetky by sa mali skončiť v závere júla. Dôsledne treba sledovať dopravné značenie. Na tomto ťahu dôjde počas prác aj k dočasnému zrušeniu niektorých autobusových zastávok.



Podľa SSC stavbu realizuje združenie Eurovia – Doprastav a cena stavebných prác predstavuje 2,7 milióna eur s DPH.