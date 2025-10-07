< sekcia Regióny
Obnova hradu Čabraď pokračovala aj tento rok
Nákup materiálu financovalo združenie vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja.
Autor TASR
Čabradský Vrbovok 7. októbra (TASR) - Záchranné práce na hrade Čabraď v okrese Krupina pokračovali aj tento rok. Predseda združenia združenia Rondel, ktoré hrad zachraňuje, Albert Loydl pre TASR uviedol, že v tomto roku sa sústredili na dva projekty, z ktorých každý bol zameraný na inú časť hradu.
„Ako najväčší projekt v tomto roku môžem označiť rekonštrukciu časti stropu v hradnej sýpke, kde sa do pôvodných trámových káps vložili nové stropnice nesúce doskový záklop. Naň sa dočasne položila pultová strecha, ktorá strop chráni pred nepriazňou počasia,“ priblížil Loydl.
Podotkol, že stropnice sú podopreté dubovým nosným trámom so štyrmi stojkami a ich postavenie im dalo „riadne zabrať“. Pri prácach im pomohli kamaráti z radov trampov, ktorí pravidelne chodia na hrad vypomáhať. Nákup materiálu financovalo združenie vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja. V budúcom roku chcú podľa Loydla na objekte realizovať ďalšiu etapu, a to dorobiť zvyšok stropu v miestnosti sýpky a neskôr strop na poschodí so zastrešením.
Na hrade tento rok pokračovali aj so stabilizáciou hradných murív spolu s archeologickým výskumom. „Tento rok sme sa sústredili na časť úseku západnej hradby a vstup do suterénu pod treťou bránou,“ poznamenal Loydl s tým, že tam domurovali klenbu vstupnej chodby, čím zabezpečili bezpečný pohyb návštevníkov. Archeologický výskum spresnil poznatky združenia o dláždení nádvoria a umiestnení pilierov arkádovej chodby.
Počas roka robili tiež priebežnú starostlivosť o hradný areál, ako kosenie a čistenie nádvorí či úpravu chodníkov. „Tiež sa vykosil cintorín v podhradí a časť podhradia ako súčasť manažmentu pre vytváranie priaznivého prostredia pre plazy, ktoré tu našli svoj domov a, samozrejme, aj pre príjemnejší pobyt návštevníkov,“ poznamenal Loydl.
Plány má združenie i v budúcom roku. Pokračovať chce v ďalšej etape rekonštrukcie hradnej sýpky a sústrediť sa chce aj na riešenie statických porúch na hrade. „Ďalej je v pláne realizácia výstavy o hrade, spracovanie audio sprievodcu a virtuálnej prehliadky. Všetko závisí od množstva financií a či bude aj dosť ochotných ľudí, ktorí prídu priložiť ruku k dielu,“ dodal Loydl s tým, že na hrade radi privítajú dobrovoľníkov.
Hrad Čabraď vznikol približne v polovici 13. storočia. Hrad chránil v minulosti prístup k banským mestám, a preto oň často bojovali rôzne vojská. V roku 1812 ho dal posledný mužský potomok Koháryovcov podpáliť a odvtedy pustol. Zaujímavosťou je, že zrúcanina sa nachádza na území štátnej prírodnej rezervácie na ochranu plazov.
