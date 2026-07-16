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Obnova hradu Slanec pokračuje aj novým prístupovým schodiskom do veže
Hrad Slanec bol zničený v roku 1679 počas povstania Imricha Tököliho, život sa naň vrátil v 19. storočí, keď majiteľ panstva, gróf Forgáč, dal zrekonštruovať vežu a zriadil v nej rodové múzeum.
Autor TASR
Slanec 16. júla (TASR) - Obnova hradu Slanec nad rovnomennou obcou v okrese Košice-okolie pokračuje toto leto ďalšou etapou. Zameraná je na rekonštrukciu veže Nebojsa, z ktorej sa má stať vyhliadka pre turistov. Súčasťou prác je vybudovanie prístupového schodiska do veže a oprava jej fasády, ale aj obnova múra paláca. TASR o tom informoval starosta Slanca Jozef Bela.
Tohtoročný projekt získal finančnú podporu cez program Ľudia a hrady - krok k sociálnej ekonomike II., práce trvajú od apríla do októbra. „Na hrade sme vytvorili desať pracovných miest, sú to štyria odborní zamestnanci, štyria pomocní zamestnanci, jeden koordinátor a jeden majster. Čo sa týka dotácie, zo 123.000 eur budú vyplácané mzdy pre pracovníkov a paušálne výdavky, ktoré súvisia s opravou hradu vrátane nákupu materiálu,“ priblížil Bela.
Súčasťou projektu bol aj archeologický výskum v oblasti osadenia pätky vonkajšieho schodiska. Potrebné bolo tiež vyniesť materiál a vyrobiť konštrukciu schodiska. „Následne sa robili stupnice, ktoré sú z dubového dreva. Momentálne je schodište v podstate funkčné, ale ešte nie je bezpečné, pretože potrebujeme vyrobiť zábradlie, na čom sa momentálne pracuje,“ uviedol starosta.
V pláne je ďalej oprava fasády veže a zastabilizovanie celého jej muriva. Práce prebiehajú aj na múre paláca, ktorý bol v minulosti spojený s vežou. Materiál na hrad vynášajú pomocou pásového vozidla - dumpera.
Snahou obce je získať aj ďalšie finančné zdroje so žiadosťou cez program Obnovme si svoj dom v rámci Ministerstva kultúry SR. „Bohužiaľ, zatiaľ nebola vyhodnotená a nevieme teraz, na čom sme. Ak by sa nám podarila dotácia aj z tohto zdroja, tak by sme si vedeli zabezpečiť externé služby, a to práve na veži, kde potrebujeme urobiť klampiarske a tesárske práce na ochodzi, ktorá je vlastne tou samotnou vyhliadkou,“ dodal Bela.
Gotický hrad Slanec bol zničený v roku 1679 počas povstania Imricha Tököliho, život sa naň vrátil v 19. storočí, keď majiteľ panstva, gróf Forgáč, dal zrekonštruovať vežu a zriadil v nej rodové múzeum. To existovalo do roku 1937, neskôr začala veža chátrať a v roku 1945 vyhorela. Obnova pamiatky sa začala v roku 2012. Valcovú vežu v roku 2013 zastrešili, súčasťou obnovy je osadenie vnútorných schodísk v rámci jednotlivých podlaží a výstavba ochodze pri jej vrchole. Pre verejnosť je veža stále uzavretá.
Tohtoročný projekt získal finančnú podporu cez program Ľudia a hrady - krok k sociálnej ekonomike II., práce trvajú od apríla do októbra. „Na hrade sme vytvorili desať pracovných miest, sú to štyria odborní zamestnanci, štyria pomocní zamestnanci, jeden koordinátor a jeden majster. Čo sa týka dotácie, zo 123.000 eur budú vyplácané mzdy pre pracovníkov a paušálne výdavky, ktoré súvisia s opravou hradu vrátane nákupu materiálu,“ priblížil Bela.
Súčasťou projektu bol aj archeologický výskum v oblasti osadenia pätky vonkajšieho schodiska. Potrebné bolo tiež vyniesť materiál a vyrobiť konštrukciu schodiska. „Následne sa robili stupnice, ktoré sú z dubového dreva. Momentálne je schodište v podstate funkčné, ale ešte nie je bezpečné, pretože potrebujeme vyrobiť zábradlie, na čom sa momentálne pracuje,“ uviedol starosta.
V pláne je ďalej oprava fasády veže a zastabilizovanie celého jej muriva. Práce prebiehajú aj na múre paláca, ktorý bol v minulosti spojený s vežou. Materiál na hrad vynášajú pomocou pásového vozidla - dumpera.
Snahou obce je získať aj ďalšie finančné zdroje so žiadosťou cez program Obnovme si svoj dom v rámci Ministerstva kultúry SR. „Bohužiaľ, zatiaľ nebola vyhodnotená a nevieme teraz, na čom sme. Ak by sa nám podarila dotácia aj z tohto zdroja, tak by sme si vedeli zabezpečiť externé služby, a to práve na veži, kde potrebujeme urobiť klampiarske a tesárske práce na ochodzi, ktorá je vlastne tou samotnou vyhliadkou,“ dodal Bela.
Gotický hrad Slanec bol zničený v roku 1679 počas povstania Imricha Tököliho, život sa naň vrátil v 19. storočí, keď majiteľ panstva, gróf Forgáč, dal zrekonštruovať vežu a zriadil v nej rodové múzeum. To existovalo do roku 1937, neskôr začala veža chátrať a v roku 1945 vyhorela. Obnova pamiatky sa začala v roku 2012. Valcovú vežu v roku 2013 zastrešili, súčasťou obnovy je osadenie vnútorných schodísk v rámci jednotlivých podlaží a výstavba ochodze pri jej vrchole. Pre verejnosť je veža stále uzavretá.