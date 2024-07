Obnova hradu Slanec pokračuje, našli na ňom mincu z 13. storočia

Na snímke ľudia obnovujú zrúcaninu hradu Slanec v rámci projektu Ľudia a hrady - krok k sociálnej ekonomike v obci Slanec v okrese Košice-okolie. Foto: TASR - František Iván

Slanec 12. júla (TASR) - Aj tento rok pokračuje obnova hradu Slanec nad rovnomennou obcou v okrese Košice - okolie. Od mája pracuje na rekonštrukcii 12 ľudí v rámci národného projektu Ľudia a hrady - krok k sociálnej ekonomike. Súčasťou obnovy je aj archeologický výskum, pri ktorom objavili mincu z 13. storočia.uviedol pre TASR starosta Slanca Jozef Bela. Medzi pracovníkmi sú nezamestnaní nielen z miestnej obce, ale aj okolia. Zmluva na projekt s úhradou miezd pracovníkov cez úrad práce je na 18 mesiacov, príspevok na materiál a iné náklady činí zhruba 40.000 eur.Jednou z tohtoročných úloh je sanácia múra na severozápadnej bašte z východnej strany. Pred prácami tam realizovali archeologický výskum, ktorý priniesol prekvapujúci objav.priblížil Bela. Ide tak o pamiatku z čias, keď hrad postavili.V pláne sú ďalej práce na obnove veže Nebojsa, z ktorej by mala v budúcnosti vzniknúť vyhliadka pre turistov. V súčasnosti je naďalej pre verejnosť uzavretá.povedal starosta. V pláne je ďalej vybudovanie schodišťa na vstup do tretieho nadzemného podlažia a realizovať klampiarske práce na ochodze veže. Vo vnútri veže chcú dokončiť zábradlia na schodištiach vybudovaných v minulom období. Na vynášanie materiálu na hrad používajú pásové vozidlo - damper, zakúpený z minuloročného projektu.Gotický hrad Slanec bol zničený v roku 1679 počas povstania Imricha Tököliho, život sa naň vrátil v 19. storočí, keď majiteľ panstva, gróf Forgáč, dal zrekonštruovať vežu a zriadil v nej rodové múzeum. To existovalo do roku 1937, neskôr začala veža chátrať a v roku 1945 vyhorela. Obnova pamiatky sa začala v roku 2012.