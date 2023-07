Obnova hradu Slanec pokračuje, vo veži osadia ďalšie schodisko

Na snímke hrad Slanec 6. júla 2023. Foto: TASR František Iván

Slanec 7. júla (TASR) - Práce na obnove hradu Slanec v okrese Košice-okolie pokračujú aj počas tohto leta. Ide o súčasť projektu na podporu zamestnanosti ľudí z marginalizovaných rómskych komunít, na ktorý obec Slanec získala cez Ministerstvo kultúry (MK) SR 285.000 eur.Projekt začal vlani v septembri a aktuálne je do neho zapojených 16 pracovníkov, vrátane dvoch murárskych majstrov a koordinátora. Súčasné práce zahŕňajú spevňovanie prístupovej cesty na hrad a osadzovanie ďalšieho, tentoraz kovového kruhového schodiska vo veži Nebojsa.povedal pre TASR starosta Slanca Jozef Bela.Valcová veža, ktorú v roku 2013 zastrešili, bude podľa plánov slúžiť ako vyhliadka pre turistov. V rámci aktuálneho projektu na veži osadili drevené trámy pre výstavbu ochodze na vrchole veže. Pre verejnosť je veža stále uzavretá.Súčasťou murárskych prác bola aj stabilizácia tzv. krakorcov na múre paláca, v ktorom sa nachádza najvzácnejší prvok – gotické okno.Obnovu pamiatky však komplikuje pokazená lanovka, ktorou z obce dopravovali na stavbu materiál. Traktor sa pritom dostane len po križovatku turistického chodníka pod hradom. Robotníci tak musia materiál vynášať ručne. Starosta by chcel zaviesť na hrad elektrickú prípojku, ktorá by poháňala aj novú lanovku.dodal Bela.Projekt s využitím nezamestnaných na obnove hradu trvá do konca októbra tohto roku, možné je ďalšie predĺženie o dva mesiace. V auguste sa na hrade chystá murársky workshop.Gotický hrad Slanec bol zničený v roku 1679 počas povstania Imricha Tököliho, život sa naň vrátil v 19. storočí, keď majiteľ panstva, gróf Forgáč, dal zrekonštruovať vežu a zriadil v nej rodové múzeum. To existovalo do roku 1937, neskôr začala veža chátrať a v roku 1945 vyhorela. Obnova pamiatky sa začala v roku 2012.