Obnova ihriska pri škole na Rázusovej vo Zvolene po zime pokračuje
Na výstavbu športového areálu získalo mesto 726.000 eur z Fondu na podporu športu.
Autor TASR
Zvolen 7. apríla (TASR) - Rekonštrukcia atletického ihriska pri základnej škole na Rázusovej ulici na sídlisku Zlatý potok vo Zvolene po zime pokračuje. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor mesta Vladimír Maňka s tým, že priestor budú využívať žiaci, mimo školských hodín však bude k dispozícii aj verejnosti.
Zhotoviteľ sa vrátil na stavbu v apríli. „V najbližších týždňoch ho čaká finálna fáza prác - osadenie lavičiek, košov a sietí na brány,“ uviedol primátor. V rámci rekonštrukcie dokončia oplotenie, upravia terén či zahnoja a dosejú trávnik. Zároveň zhotoviteľ opraví aj poškodený tartanový povrch dráhy.
S cieľom ochrany športoviska pribudnú informačné tabule, upozornenia na kamerový systém aj prevádzkový poriadok. Na niektorých miestach zvýšia oplotenie, aby predišli vandalizmu. Zhotoviteľ zároveň vyčistil stromoradie a svahy od náletových drevín a krov. „Ak pôjde všetko podľa plánu a počasie nám bude priať, športovisko by sme chceli otvoriť na prelome mája a júna,“ konštatoval Maňka.
Počas uskutočnenia projektu sa podľa neho stretli s viacerými problémami, ako sú zosuv svahu alebo nepriepustnosť podložia, čím sa v niektorých miestach držala voda. „Kým sa podarilo svah spevniť, ubehol nejaký čas, kapacity zhotoviteľa boli viazané na túto aktivitu. Nepodarilo sa preto dodržať pôvodný termín ukončenia prác do konca augusta,“ povedal vlani TASR viceprimátor Zvolena Ľubomír Zdút-Šťastný.
Na výstavbu športového areálu získalo mesto 726.000 eur z Fondu na podporu športu. Celkové náklady na jeho vybudovanie mali byť pôvodne 1,2 milióna eur, zvýšili sa však o práce navyše, ktoré súviseli so sanáciou svahu. Stavebné práce sa začali vlani v lete, neskôr mesto požiadalo o refundáciu časti peňazí prostredníctvom dotácie z Fondu na podporu športu.
Základom nového štadióna bude bežecký ovál so štyrmi dráhami s dĺžkou 400 metrov, doplnia ho aj o ďalšie sektory. Pôjde napríklad o priestor na krátke behy, skok do diaľky, vrh guľou i na skok do výšky. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia viacúčelového ihriska a úprava spevnených plôch, ktoré sa nachádzajú východne od telocvične.
