Obnova jelšavského kaštieľa bude pokračovať

Jelšava 26. februára (TASR) - Mesto Jelšava v okrese Revúca uzavrelo verejné obstarávanie na dokončenie obnovy severozápadného krídla kaštieľa Coburgovcov, ktorá je financovaná z takzvaných nórskych fondov. Práce v priestoroch kaštieľa tak budú pokračovať približne po siedmich mesiacoch od prerušenia, finančné prostriedky má samospráva vyčerpať do konca apríla.



Zákazku na pokračovanie v obnove časti jelšavského kaštieľa získala spoločnosť Reinter, cena diela predstavuje vyše 490.000 eur s DPH. Samospráva spoločnosti v pondelok odovzdáva stavenisko, práce by sa tak mali opätovne rozbehnúť v najbližších dňoch. "Máme nejaké dva mesiace, ale objem prác nie je taký, že by sa nedal stihnúť. Firma sa vyjadrila, že disponuje dostatkom personálu, nepotrebujú zháňať subdodávateľov," skonštatoval pre TASR primátor Jelšavy Milan Kolesár.



Financie z nórskych fondov má samospráva v rámci projektu vyčerpať do konca apríla, situácii podľa primátora praje aj počasie bez mrazov. Po dokončení omietok a uzavretí stavby bude firma pokračovať dokončovacími prácami v interiéri.



Rekonštrukcia severozápadného krídla kaštieľa Coburgovcov v Jelšave, na ktorú mesto získalo z Nórskeho finančného mechanizmu takmer milión eur, sa začala v prvej polovici roka 2022. Práce mali byť pôvodne dokončené v auguste 2023, zhotoviteľ, spoločnosť Eurobau, však na začiatku leta pred dokončením projektu zo stavby odišiel. Dôvodom mali byť podľa mesta exekučné konania vedené voči spoločnosti. Samospráva vlani v júli od uzatvorenej zmluvy s firmou odstúpila a cez verejné obstarávanie hľadala dodávateľa, ktorý práce dokončí.



Kaštieľ v Jelšave je trojpodlažný objekt z roku 1763, jeho neskorobaroková prestavba bola v štýle francúzskeho klasicizmu. Bol pristavaný k opevnenému dvojpodlažnému kaštieľu zo 17. storočia. V rámci projektu hradeného z nórskych fondov majú v zrekonštruovaných priestoroch pribudnúť napríklad turistické informačné centrum, kaviareň či seminárna miestnosť.