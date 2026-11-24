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Obnova Jelšového hájika v B. Bystrici vstupuje do realizačnej fázy
V rámci Magurskej a Krivánskej ulice budú vďaka eurofondom obnovené chodníky a schodiská.
Autor TASR
Banská Bystrica 24. novembra (TASR) - Revitalizácia Jelšového hájika a Magurskej a Krivánskej ulice na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici vstupuje do realizačnej fázy. Samospráva odovzdala stavenisko zhotoviteľom, ktorí už môžu začať s prvými prípravnými prácami. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Projekt Zelené sídliská v lokalitách Magurská, Krivánska a Jelšový hájik v Sásovej budú realizovať viaceré vysúťažené firmy. Zhotovitelia stavebných prác a vegetačných úprav sú už známi, herné prvky do Jelšového hájika a vybavenie ihrísk na Magurskej a Krivánskej ulici mesto ešte súťaží.
„Na pracovnom stretnutí so zhotoviteľmi sme riešili organizačné a technické otázky súvisiace s odovzdaním staveniska, harmonogramom a koordináciou prác. Dôležité bude, aby jednotlivé činnosti na seba plynulo nadväzovali a predišlo sa tak zbytočným komplikáciám. Na priebeh realizácie a súlad stavebných prác s projektovou dokumentáciou bude dohliadať stavebný dozor,“ priblížila vedúca oddelenia investičnej výstavby na banskobystrickom mestskom úrade Viera Fircová.
V rámci Magurskej a Krivánskej ulice budú vďaka eurofondom obnovené chodníky a schodiská. Nový povrch dostane aj chodník vedúci ponad Jelšový hájik a nadviaže na už zrekonštruované chodníky na Rudohorskej a Tatranskej ulici. Nové pešie a cyklistické prepojenie tak bezbariérovo spojí oba kopce Sásovej, v celej lokalite pribudne i nový mobiliár.
Prvé prípravné práce v rámci projektu by sa mali začať ešte v novembri alebo začiatkom decembra. Pôjde najmä o prípravu staveniska, vytýčenie inžinierskych sietí a zabezpečenie ochrany existujúcich drevín. Rozsah ďalších stavebných prác bude závisieť od poveternostných podmienok.
„Jelšový hájik, ktorý je zelenými pľúcami tejto časti Sásovej, sa po rokoch dočká potrebnej obnovy. Opravíme chodníky a mostíky, zlepšíme zadržiavanie vody, doplníme zeleň, lavičky, osvetlenie aj prírodné detské ihrisko. Novú podobu získa aj obľúbený priestor pri fontáne, ktorý využívajú najmä seniori zo zariadenia KOMUCE na Krivánskej ulici. Súčasťou projektu bude aj obnova a výstavba detských ihrísk, športovísk a oddychových zón pre všetky generácie,“ priblížil primátor Ján Nosko.
Na Magurskej prejde obnovou multifunkčné ihrisko, pribudnú tu aj nové ihriská s toboganovými šmykľavkami. Pribudne tiež fitness chodník a cvičebné prvky pre seniorov. Komplexná rekonštrukcia čaká aj hokejbalové ihrisko na Rudohorskej ulici. V lokalite sa počíta aj s novou výsadbou, v prvej etape má ísť o 127 kusov stromov, vyše 2000 krov a približne 1900 kusov trvaliek.
Projekt Zelené sídliská v lokalitách Magurská, Krivánska a Jelšový hájik v Sásovej budú realizovať viaceré vysúťažené firmy. Zhotovitelia stavebných prác a vegetačných úprav sú už známi, herné prvky do Jelšového hájika a vybavenie ihrísk na Magurskej a Krivánskej ulici mesto ešte súťaží.
„Na pracovnom stretnutí so zhotoviteľmi sme riešili organizačné a technické otázky súvisiace s odovzdaním staveniska, harmonogramom a koordináciou prác. Dôležité bude, aby jednotlivé činnosti na seba plynulo nadväzovali a predišlo sa tak zbytočným komplikáciám. Na priebeh realizácie a súlad stavebných prác s projektovou dokumentáciou bude dohliadať stavebný dozor,“ priblížila vedúca oddelenia investičnej výstavby na banskobystrickom mestskom úrade Viera Fircová.
V rámci Magurskej a Krivánskej ulice budú vďaka eurofondom obnovené chodníky a schodiská. Nový povrch dostane aj chodník vedúci ponad Jelšový hájik a nadviaže na už zrekonštruované chodníky na Rudohorskej a Tatranskej ulici. Nové pešie a cyklistické prepojenie tak bezbariérovo spojí oba kopce Sásovej, v celej lokalite pribudne i nový mobiliár.
Prvé prípravné práce v rámci projektu by sa mali začať ešte v novembri alebo začiatkom decembra. Pôjde najmä o prípravu staveniska, vytýčenie inžinierskych sietí a zabezpečenie ochrany existujúcich drevín. Rozsah ďalších stavebných prác bude závisieť od poveternostných podmienok.
„Jelšový hájik, ktorý je zelenými pľúcami tejto časti Sásovej, sa po rokoch dočká potrebnej obnovy. Opravíme chodníky a mostíky, zlepšíme zadržiavanie vody, doplníme zeleň, lavičky, osvetlenie aj prírodné detské ihrisko. Novú podobu získa aj obľúbený priestor pri fontáne, ktorý využívajú najmä seniori zo zariadenia KOMUCE na Krivánskej ulici. Súčasťou projektu bude aj obnova a výstavba detských ihrísk, športovísk a oddychových zón pre všetky generácie,“ priblížil primátor Ján Nosko.
Na Magurskej prejde obnovou multifunkčné ihrisko, pribudnú tu aj nové ihriská s toboganovými šmykľavkami. Pribudne tiež fitness chodník a cvičebné prvky pre seniorov. Komplexná rekonštrukcia čaká aj hokejbalové ihrisko na Rudohorskej ulici. V lokalite sa počíta aj s novou výsadbou, v prvej etape má ísť o 127 kusov stromov, vyše 2000 krov a približne 1900 kusov trvaliek.