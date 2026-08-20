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Obnova kalvárskych kaplniek v Košiciach bude stáť asi 1,3 milióna
Obnova kalvárskych kaplniek je rozdelená do dvoch etáp. Prvá etapa bude podľa dokumentov v CRZ venovaná revitalizácii územia a širšieho okolia.
Autor TASR
Košice 20. augusta (TASR) - Rímskokatolícka farnosť sv. Alžbety Uhorskej v Košiciach uzavrela zmluvu so zhotoviteľom na projekt s názvom Obnova národnej kultúrnej pamiatky - súboru kaplniek kalvárskych Košice I. a II. etapa. Podľa zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv (CRZ) ide o sumu približne 1,3 milióna eur s DPH a projekt má byť financovaný zo zdrojov Programu Slovensko.
Obnova kalvárskych kaplniek je rozdelená do dvoch etáp. Prvá etapa bude podľa dokumentov v CRZ venovaná revitalizácii územia a širšieho okolia. Práce na tejto etape budú stáť približne 631.189 eur. Druhá etapa by sa mala venovať už samotnej obnove kaplniek. Má zahŕňať obnovu striech, soklov a montáž bleskozvodov. Cena za túto etapu je približne 674.847 eur.
„Objednávateľ sa zaväzuje vyzvať zhotoviteľa na prevzatie staveniska najneskôr do 30 dní po ukončení administratívnej finančnej kontroly predmetného verejného obstarávania,“ uvádza sa v zmluve. Zhotoviteľ by mal odovzdať dielo podľa zmluvy najneskôr do 20 mesiacov. Ako pre TASR uviedol dekan Rímskokatolíckej farnosti sv. Alžbety Uhorskej v Košiciach Allan Tomáš, termín začiatku prác bude známy až po podpísaní zmluvy s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Mesto v minulosti uviedlo, že obnova celého areálu na kalvárii je nevyhnutná pre dlhodobo zlý technický stav kaplniek, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou.
Do súboru kalvárskych kaplniek patria kostol, 16 kaplniek a súsošia, ako aj areál so zeleňou. Ide o pútnické miesto. Cieľom komplexnej obnovy je prinavrátenie umelecko-historickej, estetickej, pamiatkovej a kultúrnej i duchovnej hodnoty tejto národnej kultúrnej pamiatky. Mesto Košice si od toho sľubuje aj zvýšenie počtu návštevníkov.
Obnova kalvárskych kaplniek je rozdelená do dvoch etáp. Prvá etapa bude podľa dokumentov v CRZ venovaná revitalizácii územia a širšieho okolia. Práce na tejto etape budú stáť približne 631.189 eur. Druhá etapa by sa mala venovať už samotnej obnove kaplniek. Má zahŕňať obnovu striech, soklov a montáž bleskozvodov. Cena za túto etapu je približne 674.847 eur.
„Objednávateľ sa zaväzuje vyzvať zhotoviteľa na prevzatie staveniska najneskôr do 30 dní po ukončení administratívnej finančnej kontroly predmetného verejného obstarávania,“ uvádza sa v zmluve. Zhotoviteľ by mal odovzdať dielo podľa zmluvy najneskôr do 20 mesiacov. Ako pre TASR uviedol dekan Rímskokatolíckej farnosti sv. Alžbety Uhorskej v Košiciach Allan Tomáš, termín začiatku prác bude známy až po podpísaní zmluvy s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Mesto v minulosti uviedlo, že obnova celého areálu na kalvárii je nevyhnutná pre dlhodobo zlý technický stav kaplniek, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou.
Do súboru kalvárskych kaplniek patria kostol, 16 kaplniek a súsošia, ako aj areál so zeleňou. Ide o pútnické miesto. Cieľom komplexnej obnovy je prinavrátenie umelecko-historickej, estetickej, pamiatkovej a kultúrnej i duchovnej hodnoty tejto národnej kultúrnej pamiatky. Mesto Košice si od toho sľubuje aj zvýšenie počtu návštevníkov.