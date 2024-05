Obnova kaštieľa Strážky sa nateraz odkladá

Spišská Belá 19. mája (TASR) - Projekt rekonštrukcie kaštieľa Strážky v Spišskej Belej, okres Kežmarok, sa nateraz odkladá. Alexandra Kusá, riaditeľka Slovenskej národnej galérie (SNG), ktorá pamiatku spravuje, pre TASR potvrdila, že podľa aktuálnych informácií kaštieľ nie je zaradený do prvého kola výziev na plán obnovy pamiatok.



"Je v nej zatiaľ 13 objektov a my tam máme až dva v Ružomberku a vo Zvolene. Preto momentálne nepracujeme na projektoch ani na prípravách k Strážkam. Objektu sa však venujeme, vzniká tam špeciálna site specific socha Juraja Gábora a tiež chceme pripraviť obnovu mobiliáru pokladne a stálej expozície, ktoré by sme chceli sprístupniť na budúci rok," priblížila Kusá.



Vlani pritom projekt Ministerstvo kultúry SR zaradilo do návrhu priorít na obnovu národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu. Cieľom bolo kaštieľ zrekonštruovať v novom programovom období z eurofondov. Kusá vtedy potvrdila, že táto pamiatka potrebuje obnovu a o realizáciu projektu sa usilujú dlhodobo. "Prvotným impulzom bol zlý stav elektrického vedenia v suteréne, ale aj celková morálna a stavebná opotrebovanosť objektu," uviedla pred rokom generálna riaditeľka a vyzdvihla zanietenie a obetavosť pracovníkov kaštieľa pri jeho údržbe.



Dnešnú podobu získal kaštieľ v 16. až 17. storočí dobudovaním pôvodnej obytnej stavby s pôdorysom písmena L neznámymi majstrami. Postavili ho neďaleko neskorogotického kostola sv. Anny, oba objekty tvorili spolu s renesančnou zvonicou jednotný urbanistický komplex, ktorý neskôr predelila cesta medzi Kežmarkom a Starou Ľubovňou. Od roku 1972 je objekt v správe SNG, ktorá tam zriadila stále expozície výtvarného a užitého umenia viažuce sa k regiónu Spiš, k samotným Strážkam a najmä k tvorbe maliara Ladislava Mednyánszkeho. Súčasťou areálu je aj rozľahlý anglický park.