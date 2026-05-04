Obnova kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou zahŕňa aj sanáciu
Stavebné práce zahŕňajú aj obnovu remeselných prvkov a povrchov interiéru.
Autor TASR
Hanušovce nad Topľou 4. mája (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) pokračuje v obnove kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou druhou etapou, ktorá zahŕňa rekonštrukciu interiéru, obnovu striech aj sprístupnenie podkrovia. Projekt je financovaný z Programu Slovensko a počíta aj so sanáciou poškodení po zemetrasení z roku 2023. Ako na pondelkovom odovzdaní staveniska uviedol predseda PSK Milan Majerský, podľa zmluvy by práce mali trvať 24 mesiacov.
Stavebné práce zahŕňajú aj obnovu remeselných prvkov a povrchov interiéru. Dôraz sa kladie na zachovanie pôvodných materiálov a postupov vrátane tradičnej šindľovej krytiny. Súčasťou projektu je aj výskum historických vrstiev omietok s možným odkrytím nástenných malieb.
V rámci tejto etapy rekonštrukcie kaštieľa dôjde aj k sanácii trhlín a poškodených nosných konštrukcií, ktoré vznikli počas zemetrasenia v roku 2023. Sanácia bude financovaná z prostriedkov poisťovne. Podľa riaditeľa spoločnosti Betpres, ktorá práce realizuje, Rolanda Ďurka bude najväčšou výzvou práve obnova po zemetrasení. „Tieto práce musíme zrealizovať do troch mesiacov od prevzatia staveniska. Následne budeme pokračovať ďalšími časťami, teda obnovou kaštieľa na prvom a druhom nadzemnom podlaží, kde pôjde najmä o opravu povrchových vrstiev a reštaurátorské práce. Ďalšou časťou je úprava podkrovia vrátane klenieb, oceľových lávok, schodiska a vykurovania,“ uviedol Ďurko s tým, že poslednou časťou je úprava strešnej konštrukcie štyroch zvoncovitých vežičiek, kde budeme meniť kompletný strešný plášť
Cieľom obnovy je zachovať historickú autenticitu objektu a zároveň ho prispôsobiť potrebám moderného múzea. Kaštieľ bude aj naďalej slúžiť na výstavné a kultúrne účely, pričom priestory zostanú rozdelené na expozičné, administratívne a technické zázemie. Kaštieľ slúži na múzejné účely už od 70. rokov 20. storočia.
Obnova kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou je v tejto etape financovaná z Programu Slovensko. Na základe verejného obstarávania bola vysúťažená cena stanovená na takmer 2,37 milióna eur. Kraj počíta aj s dofinancovaním projektu nad rámec eurofondovej alokácie. „Celkovo sa investície kaštieľa približujú na takmer štyri milióny eur. Počítať však treba ešte s ďalšími investíciami nad rámec aktuálnych 2,3 milióna eur, a to najmä do obnovy okien, ktoré neboli dobre zrekonštruované, ako aj do strechy,“ doplnil Majerský.
