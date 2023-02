Obnova kaštieľa v Jelšave z nórskych fondov pomaly finišuje

Jelšava 19. februára (TASR) – Obnova severozápadnej časti coburgovského kaštieľa v Jelšave, na ktorú samospráva získala z Nórskeho finančného mechanizmu takmer milión eur, pomaly finišuje. Práce by mali byť ukončené na prelome apríla a mája. Pre TASR to uviedol primátor mesta Milan Kolesár.



"Zatiaľ nevznikli závažnejšie problémy. Objavili sa tam stredoveké renesančné strieľne, ktoré treba doriešiť a uzavrieť, aby ten úzky otvor nevetral miestnosť, ktorá bude vykurovaná," priblížil primátor. Rekonštrukcia najstaršej časti jelšavského kaštieľa odštartovala vlani vo februári, práce realizuje košická spoločnosť Euro-bau.



Vďaka finančným prostriedkom z nórskych fondov má v severozápadnom krídle kaštieľa vzniknúť historicko-remeselné a ekologické centrum Gemera. "Ukončením stavby vznikne na poschodí seminárna miestnosť a na prízemí informačné centrum so zázemím, ktoré sa bude dať využiť aj ako galéria," povedal Kolesár. Dodal však, že pri súčasných cenách energií sa obáva, aké vysoké budú náklady na prevádzku priestorov.



Kaštieľ v Jelšave je trojpodlažný objekt z roku 1763, jeho neskorobaroková prestavba bola v štýle francúzskeho klasicizmu. Bol pristavaný k opevnenému dvojpodlažnému kaštieľu zo 17. storočia. V jeho zadnej časti sa zachovali tri krídla s dvoma nárožnými vežami s obdĺžnikovým pôdorysom, strieľňami a detailmi renesančných okien. Záchranné práce v jelšavskom kaštieli realizuje samospráva s pomocou rôznych projektov od roku 2015.