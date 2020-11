Obnova kaštieľa v Rusovciach stojí, snažia sa ho ale zbaviť trusu

Bratislava 26. novembra (TASR) – Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Rusovciach nenapreduje. Projekt je stále vo fáze vyhodnocovania splnenia podmienok účasti predkladateľov ponúk. "Vláda a všetci zainteresovaní však majú eminentný záujem, aby sa rekonštrukcia začala a podarilo sa na ňu získať aj eurofondové prostriedky," oznámil vo štvrtok vedúci Úradu vlády SR Július Jakab.



"Vždy, keď sa hovorí o eurofondoch, spomínam v tejto súvislosti Rusovce. I pani vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) a ďalší členovia vlády sú za to, aby sa neupúšťalo od tohto projektu a hľadalo sa pre tento zámer čo najviac eurofondových prostriedkov," uviedol Jakab na otázku TASR, či sa už reálne nezačínajú kompetentní zaoberať myšlienkou konzervovania stavby. V júli vedúci Úradu UV naznačil práve tento spôsob ako možnosť ochrániť objekt, ktorý vplyvom predlžujúceho sa tendra naďalej chátra, a tým sa nielen znehodnocuje jeho cena, ale tiež zvyšujú náklady na jeho obnovu. Jakab priznal, že podľa projektantov sa cena investície do obnovy môže v súčasnosti pohybovať už na úrovni 100 miliónov eur.



"Ak by sa čokoľvek stalo, ak by neboli peniaze, tak skupina odborníkov, ktorá dohliada na projekt, pracuje na jeho rozdelení tak, aby sa zasanoval objekt a zabránilo sa jeho chátraniu. Teda, aby sa urobila hlavne strecha a obvodový plášť, pretože práve zatekanie spôsobuje najväčšie škody," dodal Jakab.



V súčasnosti sa má budova aspoň kompletne zbaviť holubieho trusu a zvyškov uhynutých vtákov v objekte. V súčasnom stave už totiž spôsobujú vážne respiračné riziká pre tých, ktorí v objekte vykonávajú nevyhnutne čiastkové sanácie. "Vysúťažili sme firmu, ktorá to kompletne vyčistí, rovnako zamedzí možnému prístupu holubov do objektu a najali sme si aj sokoliarov, aby sme aj takto zabránili zletu holubov na mieste," informoval Jakab.



Potvrdil, že na rozdiel od predchádzajúcej garnitúry a zámeru vytvoriť z budovy kaštieľa vládny objekt slúžiaci na reprezentatívne účely, Matovičov kabinet preferuje vzor českého zámku Lednice, teda používať budovu na reprezentatívne účely, no zároveň umožniť jej sprístupnenie aj pre verejnosť.



Keď v polovici decembra 2019 vláda schvaľovala aktualizovaný návrh zabezpečenia financovania rekonštrukcie NKP Rusovce vrátane priľahlého areálu, náklady sa vyčísľovali na necelých 80 miliónov eur. Podľa pôvodných plánov sa investícia mala realizovať najmä zo štátneho rozpočtu. Na začiatku novembra 2019 sa v areáli parku začali realizovať arboristické práce ako súčasť celkovej rekonštrukcie NKP, tieto práce ešte nie sú dokončené.



Kaštieľ v Rusovciach s parkom je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Je v správe Úradu vlády SR. Zámer pokračovať v jeho obnove schválil kabinet v auguste 2012.