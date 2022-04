Obnova kaštieľa v Žarnovici vrcholí

Žarnovica 13. apríla (TASR) - Historický kaštieľ nad mestom Žarnovica je v súčasnosti jedinou lokalitou Pohronskej hradnej cesty, ktorá je verejnosti neprístupná. Na zmene tohto statusu sa však intenzívne pracuje. K cieľu výrazne dopomohla i nedávno ukončená III. etapa obnovy kaštieľa, pozostávajúca z vybudovania replík historických schodísk v jeho interiéri.



Kaštieľ získalo do vlastníctva mesto Žarnovica v roku 2016. Dovtedy bol dlhodobo zanedbaný a mesto sa rozhodlo postupne investovať do jeho obnovy. "Od jeho získania sme tam už preinvestovali vyše 540.000 eur. V prvých dvoch etapách sa nám podarilo opraviť a doplniť poškodené omietky, doplniť štukovú výzdobu, zrealizovať náter fasády, osadiť nové okenné výplne. Okrem toho bol vytvorený nový otvor na vchodové dvere, boli vybudované inžinierske siete s prípojkami na plyn, vodu, kanalizáciu a opravili sme i časť oporných múrov," vymenoval primátor mesta Kamil Danko.



"Obnovu financujeme z externých zdrojov, ale i z vlastného rozpočtu. Do budúcna tam plánujeme umiestniť stálu historickú expozíciu, ktorá návštevníkom priblíži dejiny mesta a okolia, reprezentačné a obradné priestory, knižnicu. V exteriéri by mohla byť aj štýlová kaviareň," uviedol ďalej primátor. Vďaka výstavbe schodísk na ktoré mesto vyčlenilo zo svojho rozpočtu vyše 10.454 eur, budú môcť postupne pristúpiť aj k rekonštrukcii vnútorných priestorov.



Okrem mesta sa na projekte finančne podieľalo i Ministerstvo kultúry SR sumou 18.000 eur a Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorá naň cez členský príspevok v Oblastnej organizácii cestovného ruchu (OOCR) Región GRON vyčlenila 25.000 eur.



"Kaštieľ v Žarnovici je jedným z dvoch kaštieľov, ktoré sú zaradené do Pohronskej hradnej cesty, pričom druhým je biskupský kaštieľ v Žiari nad Hronom. Tam bol v roku 2020 tiež realizovaný projekt podporený Rozvojovou agentúrou BBSK," uviedol v tejto súvislosti koordinátor rozvoja pre OOCR Región GRON Jozef Gulai.



Kaštieľ, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, vznikol na prelome 15. a 16. storočia. Postavený bol pravdepodobne na staršom základe opevneného hradu. Jeho história úzko súvisí s neďalekým hradom Revište, ktorý vlastnil rod Dóciovcov. Tí dali vybudovať i samotný kaštieľ.