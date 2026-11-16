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Obnova kina Družba v Košiciach by sa mohla začať na jar
Chátrajúca historická budova z roku 1973 by mala byť moderným kultúrnym a komunitným centrom.
Autor TASR
Košice 16. novembra (TASR) - Mesto Košice spoločne s občianskym združením (OZ) Chi3 získalo finančné krytie viac ako 5,3 milióna eur na rekonštrukciu bývalého kina Družba z európskych zdrojov. Ako o tom v pondelok na tlačovej konferencii informoval minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) spoločne s vedením mesta a zástupcami OZ Chi3, realizácia projektu v celkovej hodnote 6,3 milióna eur by sa mohla začať už na jar roka 2027.
Chátrajúca historická budova z roku 1973 by mala byť moderným kultúrnym a komunitným centrom, ktoré vráti do mesta priestor na koncerty, divadelné predstavenia, tanečné aktivity aj spoločenské podujatia. Podľa riaditeľa OZ Chi3 Milana Antola by sa mala zväčšiť aj kapacita pre divákov vo veľkej sále, a to o 120 miest. Okrem toho chcú časť v budove využiť ako kaviareň, v dolných priestoroch plánujú dve tanečné sály. „Čiže mala by to byť multifunkčná budova, v ktorej budú rôzne veľké aj menšie divadelné produkcie, ale aj spoločenské stretnutia v kaviarni,“ doplnil.
Dosluhujúci primátor mesta Košice Jaroslav Polaček uviedol, že zmluva o nenávratný finančný príspevok je s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podpísaná, verejné obstarávanie je pre tento projekt pripravené a v priebehu niekoľkých týždňov by malo byť spustené. Zvyšné prostriedky na spolufinancovanie projektu zabezpečí OZ z vlastných zdrojov.
Počas rekonštrukcie sa bude obnovovať hrubá stavba a opravovať strecha, no podľa Polačeka sa ikonickosť budovy zachová. Migaľ dodal, že rezort jeho obnovu podporí sumou 5,355 milióna eur z Programu Slovensko. „Kino Družba nie je pre Košičanov len budovou. Je to miesto spomienok, prvých stretnutí, rande a zážitkov, ktoré spájali celé generácie. O to viac ma teší, že sa nám po náročných rokovaniach a rokoch príprav podarilo posunúť tento projekt do fázy, keď sa jeho obnova môže stať realitou,“ zdôraznil.
OZ má objekt bývalého kina Družba a súvisiace pozemky v nájme od mesta Košice od februára 2022. V kine sa poslednýkrát premietalo v roku 2002. Od roku 2009 v budove nebol žiaden nájomca a chátra. Objekt je zapísaný v zozname pamätihodností mesta Košice.
Chátrajúca historická budova z roku 1973 by mala byť moderným kultúrnym a komunitným centrom, ktoré vráti do mesta priestor na koncerty, divadelné predstavenia, tanečné aktivity aj spoločenské podujatia. Podľa riaditeľa OZ Chi3 Milana Antola by sa mala zväčšiť aj kapacita pre divákov vo veľkej sále, a to o 120 miest. Okrem toho chcú časť v budove využiť ako kaviareň, v dolných priestoroch plánujú dve tanečné sály. „Čiže mala by to byť multifunkčná budova, v ktorej budú rôzne veľké aj menšie divadelné produkcie, ale aj spoločenské stretnutia v kaviarni,“ doplnil.
Dosluhujúci primátor mesta Košice Jaroslav Polaček uviedol, že zmluva o nenávratný finančný príspevok je s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podpísaná, verejné obstarávanie je pre tento projekt pripravené a v priebehu niekoľkých týždňov by malo byť spustené. Zvyšné prostriedky na spolufinancovanie projektu zabezpečí OZ z vlastných zdrojov.
Počas rekonštrukcie sa bude obnovovať hrubá stavba a opravovať strecha, no podľa Polačeka sa ikonickosť budovy zachová. Migaľ dodal, že rezort jeho obnovu podporí sumou 5,355 milióna eur z Programu Slovensko. „Kino Družba nie je pre Košičanov len budovou. Je to miesto spomienok, prvých stretnutí, rande a zážitkov, ktoré spájali celé generácie. O to viac ma teší, že sa nám po náročných rokovaniach a rokoch príprav podarilo posunúť tento projekt do fázy, keď sa jeho obnova môže stať realitou,“ zdôraznil.
OZ má objekt bývalého kina Družba a súvisiace pozemky v nájme od mesta Košice od februára 2022. V kine sa poslednýkrát premietalo v roku 2002. Od roku 2009 v budove nebol žiaden nájomca a chátra. Objekt je zapísaný v zozname pamätihodností mesta Košice.