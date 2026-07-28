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Obnova komplexu budov poškodených požiarom v Štúrove pokračuje
Predbežná škoda bola odhadnutá na približne 3 milióny eur.
Autor TASR
Štúrovo 28. júla (TASR) - Obnova ikonickej budovy na pešej zóne v Štúrove, v ktorej sídlia Galéria Júliusa Bartu a Kino Danubius, intenzívne pokračuje. Strechu budovy zničil koncom júna požiar. V polovici júla bolo ukončené verejné obstarávanie na odstránenie poškodenej strešnej konštrukcie. Víťazný zhotoviteľ začal 22. júla s búracími prácami. Tie v súčasnosti naďalej pokračujú, potvrdila radnica.
Po úplnom odstránení strechy bude vypracovaný nový statický posudok. Ten určí ďalší postup obnovy vrátane návrhu novej strechy a spôsobu dočasného zakrytia objektu.
Požiar komplexu objektov v centre Štúrova vypukol 29. júna v skorých ranných hodinách. Zisťovanie príčin vzniku požiaru naďalej prebieha v kompetencii príslušných orgánov, preto zatiaľ nie je možné poskytnúť bližšie informácie o príčinách jeho vzniku, skonštatoval magistrát.
Predbežná škoda bola odhadnutá na približne 3 milióny eur. Mestská budova bola zo strany mesta poistená, potvrdila vedúca finančného oddelenia mestského úradu Andrea Gróf.
Mestskí poslanci odsúhlasili vyhlásenie dobrovoľnej finančnej zbierky. Trvať bude do konca tohto roka. Mestské zastupiteľstvo určilo, že finančné prostriedky získané v rámci zbierky budú účelovo viazané na obnovu komplexu objektov. Ich použitie na iný účel je možné len na základe osobitného uznesenia zastupiteľstva.
Po úplnom odstránení strechy bude vypracovaný nový statický posudok. Ten určí ďalší postup obnovy vrátane návrhu novej strechy a spôsobu dočasného zakrytia objektu.
Požiar komplexu objektov v centre Štúrova vypukol 29. júna v skorých ranných hodinách. Zisťovanie príčin vzniku požiaru naďalej prebieha v kompetencii príslušných orgánov, preto zatiaľ nie je možné poskytnúť bližšie informácie o príčinách jeho vzniku, skonštatoval magistrát.
Predbežná škoda bola odhadnutá na približne 3 milióny eur. Mestská budova bola zo strany mesta poistená, potvrdila vedúca finančného oddelenia mestského úradu Andrea Gróf.
Mestskí poslanci odsúhlasili vyhlásenie dobrovoľnej finančnej zbierky. Trvať bude do konca tohto roka. Mestské zastupiteľstvo určilo, že finančné prostriedky získané v rámci zbierky budú účelovo viazané na obnovu komplexu objektov. Ich použitie na iný účel je možné len na základe osobitného uznesenia zastupiteľstva.