Obnova komunikácie Strážskej cesty vo Zvolene pokračuje druhou etapou
Autor TASR
Zvolen 19. februára (TASR) - Rekonštrukcia miestnej komunikácie Strážskej cesty vo Zvolene pokračuje druhou etapou. Predmetom obnovy sú v súčasnosti úsek medzi ulicami Daniela Ertla a Alexandra Nográdyho v dĺžke približne 120 metrov, chodníky a 99 parkovacích miest. TASR o tom informovala hovorkyňa Zvolena Michaela Pšenáková.
Spresnila, že z celkového množstva miest na parkovanie obnovia 94 a úplne nových bude päť. Podľa nej komunikáciu a úsek dotknutý rekonštrukciou pre verejnosť pre práce časom uzavrú. Počas stavby nebudú môcť obyvatelia túto komunikáciu využívať ani na príjazd, ani na parkovanie. „O termíne uzavretia ich budeme vopred informovať. Hlavná komunikácia Strážska cesta by nemala byť stavbou nijako obmedzená,“ zdôraznila.
Ako uviedla, druhú etapu stavby odovzdali zhotoviteľovi na konci roka 2025. Na realizáciu má osem mesiacov od prevzatia diela, pri priaznivých poveternostných podmienkach neočakáva samospráva zdržanie. Hovorkyňa zhrnula, že rekonštrukciu druhého úseku z väčšej časti financujú z eurofondov, konkrétne z prostriedkov Programu Slovensko. Časť financií tvoria vlastné zdroje mesta. Celkovo je na to vyčlenených 410.334 eur s DPH a to vrátane stavebného dozoru.
Celý projekt s názvom Modernizácia miestnej komunikácie na ulici Strážska cesta vo Zvolene robia v troch etapách a po úsekoch. Prvú urobili v roku 2021. Súčasťou bola rekonštrukcia komunikácie v dĺžke približne 111 metrov. Predmetom tretej etapy by mala byť obnova miestnej komunikácie v dĺžke približne 140 metrov. „Pred jej spustením je však treba v tomto roku doriešiť vyrovnanie majetkovoprávneho vzťahu k pozemkom, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta,“ reagovala Pšenáková. Aktualizovať budú aj projektovú dokumentáciu.
