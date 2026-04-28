Obnova košickej Dolnej brány napreduje podľa plánu
Pred dvomi týždňami sa v centre mesta začala aj pravidelná obnova dlažby.
Autor TASR
Košice 28. apríla (TASR) - Rekonštrukcia Dolnej brány na košickej Hlavnej ulici postupuje bez závažnejších komplikácií, hotové sú už takmer všetky podzemné práce. Vedenie mesta aj zhotoviteľ deklarovali, že dielo bude dokončené ešte pred Medzinárodným maratónom mieru (MMM), ktorý je naplánovaný na 4. októbra. Informovali o tom po utorkovom kontrolnom dni. Pred dvomi týždňami sa v centre mesta začala aj pravidelná obnova dlažby.
S veľkou obnovou Dolnej brány od archeologického múzea po križovatku Hlavnej s Rooseveltovou v celkovej dĺžke 150 metrov začali v polovici februára. Práce majú stáť 2,7 milióna eur, pričom budú financované prevažne z eurofondov. Spoluúčasť mesta predstavuje osem percent.
Ako magistrát pripomína na svojej webovej stránke, priestor pri Dolnej bráne má dlhodobo viaceré statické poruchy či problémy s hydroizoláciou. Hlavným cieľom rekonštrukcie je zamedziť prenikaniu povrchovej vody do objektu múzea. Obnova má pomôcť aj dlažbe a odvodňovacím žľabom. Podľa konateľa spoločnosti Betpres Rolanda Ďurka v súčasnosti prebiehajú sanačné a asanačné práce pred osadením hydroizolácií, vďaka ktorým sa zamedzí priesakom vody.
Primátor Jaroslav Polaček skonštatoval, že stavba pokračuje v zmysle schváleného harmonogramu a s doterajším priebehom rekonštrukcie je veľmi spokojný. „Na stavbe pracujú desiatky ľudí, ktorí robia všetko preto, aby to tu bolo ešte atraktívnejšie. V rámci Dolnej brány sme mali miesta, kam najmä po dažďoch prichádzalo množstvo vody. To sa už nemá stávať, novinkou budú vsakovacie jamy, aby sme čo najviac vody odviedli do hlbokého podzemia. Zároveň chceme obnoviť potôčik, ktorý tu po Hlavnej tiekol,“ povedal. Tiež avizoval, že sa pripravuje aj projekt návratu veľmi ľahkých električiek na Hlavnú ulicu.
V apríli sa začala aj pravidelná obnova dlažby v centre mesta, ktorú realizuje Bytový podnik mesta Košice. Až do konca mája bude v súvislosti s oslavami Dňa mesta Košice uskutočňovať iba lokálne opravy dlažby a žľabov v bočných a menej frekventovaných uličkách. Po skončení osláv sú zhruba do polovice júna naplánované plošné škárovania chodníka a ďalšie práce na Dominikánskom námestí.
Následne budú práce pokračovať na Hrnčiarskej ulici smerom od Mlynskej ulice na Hlavnú a na Kováčskej ulici v smere k Orlej. Počas celého obdobia budú priebežne zabezpečovať aj bežné opravy na celej Hlavnej ulici.
„V rámci príprav na MMM sa bude priebežne monitorovať aj stav dlažby v celom centre mesta. V prípade poškodení sa určí prípadný rozsah opráv, respektíve údržby spomínaných častí,“ dodáva magistrát.
