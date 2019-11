Obnova Krásnej Hôrky bude podľa SNM najrozsiahlejšou v jej histórii

Krásnohorské Podhradie 22. novembra (TASR) – Rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka, ale aj vybudovanie rozšíreného parkoviska, sanácia múrov a ich odvodnenie, či odstránenie násypov stavebnej sutiny z okolia hradu a hradnej studne. To všetko zahŕňa komplexný projekt obnovy Krásnej Hôrky v okrese Rožňava, ktorá je podľa predstaviteľov Slovenského národného múzea (SNM) najrozsiahlejšou v jej histórii.



Ako SNM konkretizuje, projekt počíta nielen s obnovou hradu po požiari v roku 2012, ale aj s odstránením nevhodných zásahov do pamiatky, ktoré boli realizované v rokoch 1956 – 1989 a výrazne poškodili jej autenticitu. „Rozumiem, že pre verejnosť zatiaľ nie sú práce na obnove hradu viditeľné. Za uplynulý rok a pol sa však urobilo množstvo práce, aby sa posunula výrazne dopredu. Špecializovaný projekčný tím sa už vyrovnal s väčšinou problémových oblastí,“ informoval generálny riaditeľ SNM Branislav Pánis.



Súčasťou sanačných prác na Krásnej Hôrke má byť napríklad odstránenie násypov zo severnej a južnej strany obvodových hradieb. „Ide o násypy vzniknuté umelo, počas prestavby hradu prebiehajúcej v 70. rokoch 20. storočia, keď stavebnú sutinu a úlomky kamenných častí hradu premiestňovali z hradu formou sypania na hradný kopec otvormi v hradnom múre, ktoré boli pre tento účel vytvorené,“ vysvetľuje SNM.



Južná časť násypu má objem zhruba 500 kubických metrov a severná časť približne 250 kubických metrov. „Dôvodom ich odstránenia je minimalizovanie vzlínania zemnej vlhkosti do hradných múrov, ako aj navrátenie výzoru hradu ako pevnosti na strmom brale,“ dodáva SNM s tým, že takýto výzor má Krásna Hôrka ešte v zameraní z roku 1968.



Ďalšie sanačné práce majú zahŕňať odstránenie nevhodného cementového škárovania z hradieb, odvodenie parkánu, sanáciu vlhkých častí kaplnky a čistenie horného hradu. Súčasťou rekonštrukcie je i stabilizácia nosných konštrukcií v havarijnom stave, ktoré boli pri obhliadkach vyhodnotené ako kritické.



„Nejde o urbanistické, architektonické ani technické zmeny v konštrukcii objektu hradu Krásna Hôrka. Vybudované konštrukcie budú dočasné, svoju funkciu budú plniť po dobu, kým statik neskonštatuje dostatočnú stabilizáciu horizontálnej konštrukcie klenby,“ zdôrazňuje SNM.



Projekt obnovy však podľa jeho predstaviteľov počíta nielen so samotnou rekonštrukciou hradu, ale tiež so stavbou nového, rozšíreného parkoviska pod hradným areálom, vybudovaním inžinierskych sietí, technologických zariadení, protipožiarnych systémov a príjazdových komunikácií, teda stavieb, ktoré sú s hradom nevyhnutne funkčne prepojené.



„Okrem parkoviska pribudnú aj nové toalety a stánky. Ide o prevádzky, z ktorých bude môcť obec Krásnohorské Podhradie v budúcnosti ďalej profitovať,“ uviedla Tímea Mátéová, riaditeľka SNM – Múzea Betliar, pod správu ktorého hrad Krásna Hôrka patrí.



Komplexná rekonštrukcia Krásnej Hôrky si zo štátneho rozpočtu vyžiada takmer 35 miliónov eur. Ako uviedli na novembrovom výjazdovom rokovaní vlády v Slavošovciach premiér Peter Pellegrini a podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (obaja Smer-SD), pri obnove už boli odstránené posledné byrokratické prekážky a schválená bola tiež zmena územného plánu obce Krásnohorské Podhradie.



V prípade, že nedôjde k neočakávaným udalostiam, dolná a stredná časť hradu Krásna Hôrka podľa SNM privíta prvých návštevníkov v rokoch 2021 až 2022. O rok neskôr sa ráta s ukončením obnovy hornej časti hradu a jej následným sprístupnením verejnosti.