Obnova kremnickej polikliniky nebude, zhotoviteľ od projektu odstúpil

Kremnica 8. septembra (TASR) – Rekonštrukcia polikliniky na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) sa v Kremnici nakoniec neuskutoční. Mesto síce získalo z Ministerstva zdravotníctva SR finančné prostriedky na rekonštrukciu objektu a podpísalo zmluvu so zhotoviteľom, spoločnosť Sayrus však od projektu odstúpila. Pre TASR to uviedol primátor mesta Alexander Ferenčík.



Na projekt CIZS získalo mesto Kremnica finančné prostriedky ešte v roku 2018, vysúťaženého dodávateľa aj verejnú súťaž však v nasledujúcom roku pre formálne chyby zrušil Úrad pre verejné obstarávanie. V roku 2020 vyhlásila samospráva nové obstarávanie a na jar 2021 podpísala zmluvu s novým dodávateľom. Ten však od projektu vyčísleného na 382.000 eur nakoniec odstúpil.



Podľa primátora už ďalšie obstarávanie mesto vyhlasovať nebude, pretože by nesplnilo 24-mesačnú lehotu na použitie finančnej dotácie.



„Z týchto peňazí túto rekonštrukciu realizovať nebudeme. Termín už nie je možné stihnúť vzhľadom na administratívne lehoty prípadného nového verejného obstarávania a tiež samotnú realizáciu stavebných prác,“ vysvetlil Ferenčík s tým, že zhotoviteľ rekonštrukcie od zmluvy odstúpil pravdepodobne z dôvodu nárastu cien stavebného materiálu a stavebných prác.



Dodal však, že komunikácia so spoločnosťou bola problematická už od podpísania zmluvy.



Napriek neúspechu komplexnej rekonštrukcie polikliniky chce mesto v obnove budovy pokračovať, využiť chce na to prostriedky z vlastného rozpočtu.



„Každoročne sme na budove realizovali veci, ktoré boli potrebné a ktoré zlepšovali jej technický stav. V rámci rozpočtových možností sme napríklad vymieňali okná, najmä v priestoroch, ktoré boli využívané,“ uviedol Ferenčík.



Problémom kremnickej polikliniky je okrem samotného stavu aj odchod lekárov, podľa primátora však mesto aktuálne rokuje hneď s niekoľkými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí prejavili záujem o časť priestorov budovy.