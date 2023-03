Obnova krytu vozovky spôsobí čiastočnú uzáveru cesty II/563 z N.Zámkov

Nové Zámky 2. marca (TASR) - Okresný úrad Nové Zámky upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru vozovky na ceste II/563 z Nových Zámkov cez Komoču do Kolárova. Dôvodom je naplánovaná postupná obnova krytu vozovky, z dôvodu ktorej bude premávka sústredená do jedného jazdného pruhu. Ukončenie prác je predbežne naplánované do 30. júna.



Frézovanie povrchu sa začne 13. marca od križovatky v smere Komoča - Andovce. Na mieste bude umiestnené dočasné dopravné značenie, dopravu budú v čase uzávery regulovať oprávnené osoby, upozornil okresný úrad.