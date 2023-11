Obnova kúpaliska v Tornali napreduje, v lete ho po 5 rokoch otvoria

Tornaľa 24. novembra (TASR) - V meste Tornaľa v okrese Revúca úspešne napreduje rekonštrukcia plážového kúpaliska Morské oko. Areál, ktorý je pre verejnosť zatvorený od roku 2019, plánuje mesto budúce leto opätovne sprístupniť. Pre TASR to uviedla primátorka Erika Győrfiová.



"Prvá etapa obnovy plážového kúpaliska zahŕňa rekonštrukciu prírodného bazéna, obloženie steny lomovým kameňom a obnovu chodníka okolo celého bazéna. Práce pokračujú podľa harmonogramu," skonštatovala Győrfiová.



S obnovou kúpaliska v Tornali začali v júni. Zhotoviteľom prác je spoločnosť banet, trvať by mali deväť mesiacov. "V závislosti od poveternostných podmienok zhotoviteľ naznačil skorší termín ukončenia prác," dodala primátorka. Obnovu kúpaliska za 315.000 eur s DPH samospráva financuje z vlastného rozpočtu a regionálneho príspevku vo výške približne 64.000 eur.



Rekonštrukciu kúpaliska pripravovalo mesto Tornaľa od roku 2020, pôvodný zámer počítal s vybudovaním nových bazénov, toboganu, pieskovej pláže a ďalších atrakcií. Pre nedostatok finančných zdrojov samospráva nakoniec projekt okresala. "Mesto plánuje otvoriť kúpalisko v letnej sezóne 2024, plánujeme menšie vynovenie okolia a máme v pláne aj nákup plávajúcej atrakcie do prírodného kúpaliska," priblížila Győrfiová.



Plážové kúpalisko v Tornali sa nachádza v mestskej časti Králik, otvorené bolo v roku 1969. Jeho súčasťou je i prírodný bazén z umelo vytvorenej nádrže s rozlohou približne 15.000 štvorcových metrov a hĺbkou do 2,2 metra. V areáli sa nachádza aj vrt minerálnej vody hlboký 155 metrov.