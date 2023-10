Obnova Kúrie Zuzana v Markušovciach napreduje, stavba sa však predraží

Markušovce 19. októbra (TASR) - Práce na rekonštrukcii Kúrie Zuzana v Markušovciach na Spiši intenzívne pokračujú. Vďaka zvýšenej dotácii bude po dokončení stavby možné v podkroví historickej pamiatky zrealizovať aj novú etnografickú expozíciu. Vo štvrtok o tom informovala riaditeľka Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi Zuzana Krempaská s tým, že pôvodný grant bol z milióna eur zvýšený na viac ako 1,5 milióna eur. Stavba sa však pre nepriaznivé podmienky značne predraží.



Ukončenie projektu "Kúria Zuzana - Zážitok v múzeu", podporeného v rámci grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) 2014 - 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, je viazané na koniec apríla 2024. Zámer dofinancoval zriaďovateľ múzea, ktorým je Košický samosprávny kraj.



"Dokončuje sa hrubá stavba a práce v exteriéri, finalizuje sa úprava podláh a omietok, drevená šindľová strecha je takmer dokončená, budúci týždeň začnú inštalovať výťahy. Pripravené sú rozvody elektriny a vzduchotechniky, kúriť by sme mali začať koncom októbra," priblížila projektová manažérka múzea Zuzana Pavlisová. Je takmer dokončená aj fasáda, pribudli na nej biele šambrány okolo okien a pilaster nad vchodom. Múzejníci budú ďalej pracovať na príprave expozícií a tiež vybavení novej návštevníckej zóny.



Rekonštrukcia kúrie začala v novembri minulého roka. Stavebná časť projektu bola pôvodne vysúťažená v objeme 2,2 milióna eur, z toho 700.000 eur predstavoval príspevok z grantov EHP. Už teraz je však jasné, že sa stavba predraží o takmer milión eur. Riaditeľka to zdôvodnila najmä pandémiou, vojnou na Ukrajine, infláciou a zvýšenými cenami materiálov a energií. "Neviem si predstaviť ťažšiu a nepriaznivejšiu situáciu pre takúto rekonštrukciu. Ide o historickú pamiatku a stále sa objavujú a odkrývajú nové skutočnosti, ktoré treba vyriešiť, nie je to ľahká stavba. Keby sme však nezačali projekt realizovať, z pamiatky by bola ruina," zdôraznila Krempaská.



Súčasťou budovy budú viaceré nové expozície, vypovedajúce o živote niekdajších majiteľov kaštieľa - rodine Máriássyovcov, o histórii spracovania dreva a nábytkárskeho priemyslu či o tradičnej spišskej kultúre. Súčasťou projektu je tiež príprava tzv. mäkkých aktivít. Cieľom projektu je podľa Krempaskej vytvoriť moderné expozície s využitím nových technológií. Múzeum na premene spolupracuje s islandským partnerom Gagarín ehf., Strednou odbornou školou drevárskou v Spišskej Novej Vsi a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský Raj & Spiš.



Kúriu Zuzana nechal v roku 1745 vybudovať František Máriássy, meno dostala po jeho manželke. Hospodársku budovu celkovo zrekonštruovali v 80. rokoch minulého storočia. Pôvodne ju využívali na ubytovanie služobníctva a v spodnej časti boli ustajnené hospodárske zvieratá či kone. Na reliéfe budovy sú dodnes znázornené rodové erby oboch manželov.