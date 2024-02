Detva 29. februára (TASR) - Obnova lesnej cesty na Poľanu nad Detvou bude trvať vyše roka. Je to pre nevyhnutnosť riešiť komplexne aj odvodňovacie a stabilizačné prvky. TASR to potvrdila Daša Makanová, vedúca odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR, ktorý má cestu vo vlastníctve.



Dodala, že cestu v súčasnosti opravujú pre uplynutie doby jej životnosti. Zmluvný termín na ukončenie je stanovený na 30. apríla 2025. "Na základe výsledkov verejného obstarávania je zmluvná cena stavebných prác zaokrúhlene 1,4 milióna eur," objasnila.



Podľa hovorkyne Lesy SR pristúpili k stavebným prácam bez ohľadu na to, či riadiaci orgán schváli pridelenie prostriedkov z fondov Európskej únie. Malo by to byť na základe už podanej žiadosti.



Makanová priblížila, že po dohode so zhotoviteľom stavby bude zabezpečená prejazdnosť cesty v čo najväčšom rozsahu. "V prípade uskutočňovania častí stavby, ktoré znemožní prejazd osobnými autami, bude o tejto skutočnosti verejnosť informovaná vopred," dodala.



Celková dĺžka cesty je 9495 metrov a bude to kompletná rekonštrukcia vozovky aj zvodidiel. Asfaltová cesta, ktorá je v súčasnosti v havarijnom stave, slúži pre vodičov, ktorí sa chcú autom dopraviť k horskému hotelu Poľana. Ten síce v súčasnosti nefunguje, prichádza však k nemu čoraz viac turistov, cyklistov a rodín s deťmi. Po ceste prichádzajú aj návštevníci, ktorí chcú vidieť vodopád Bystrô. Táto národná prírodná pamiatka patrí k najväčším vodopádom vo vulkanitoch Západných Karpát, skalná stena presahuje výšku 23 metrov.