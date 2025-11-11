Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 11. november 2025Meniny má Martin a Maroš
< sekcia Regióny

Obnova má znížiť energetickú náročnosť obecného úradu v P. Štvrtku

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Predpokladaná hodnota zákazky pri výzve na predkladanie ponúk bola 690.808 eur bez DPH.

Autor TASR
Bratislava/Plavecký Štvrtok 11. novembra (TASR) - Rekonštrukcia budovy obecného úradu v Plaveckom Štvrtku v okrese Malacky si vyžiada investíciu vo výške 673.415 eur s DPH. Vyplýva to z utorkového oznámenia o výsledku verejnej súťaže vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Cieľom obnovy je znížiť energetickú náročnosť budovy. Stavebno-technické úpravy rátajú so zateplením fasády i strechy objektu, kompletnou výmenou vykurovacieho zariadenia i inštaláciou fotovoltických panelov.

Zákazku zrealizuje spoločnosť Emera Group, ktorá ponúkla najnižšiu cenu v súťaži. Práce má podľa zmluvy, zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, dokončiť do ôsmich mesiacov od prevzatia staveniska. Obec využije pri financovaní eurofondy.

Predpokladaná hodnota zákazky pri výzve na predkladanie ponúk bola 690.808 eur bez DPH.
.

Neprehliadnite

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

NEHODA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Zranených odviezli sanitky