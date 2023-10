Obnova malej stanice vo Fiľakove pokračuje, trať chcú rekonštruovať

Fiľakovo 22. októbra (TASR) - Budova malej železničnej stanice vo Fiľakove stále nie je prístupná pre verejnosť. Obnova stanice Fiľakovo zastávka pokračuje, pôvodne mala byť ukončená začiatkom leta. Problematický úsek trate medzi Holišou a Fiľakovom plánuje štát rekonštruovať v rokoch 2024 až 2025. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová.



"Bolo nám sľúbené, že to štát za 400.000 eur do leta zrevitalizuje. Nie je to naplno sfunkčnené, budova stále nie je sprístupnená a ľudia nemajú sociálne zázemie," skonštatoval pre TASR primátor Fiľakova Attila Agócs. Ako dodal, cestujúci tak na malej stanici naďalej čakajú v prístrešku pripomínajúcom autobusovú zastávku.



S rekonštrukciou stanice Fiľakovo zastávka sa začalo vlani v decembri, práce mali trvať sedem mesiacov. "V súčasnosti sú realizované stavebné práce na budove zastávky, pribudlo WC pre imobilných, budú inštalované automaty na predaj cestovných lístkov, informačný systém pre cestujúcich vrátane staničného rozhlasu," uviedla pre TASR hovorkyňa ŽSR. Ako dodala, aktuálne sa čaká na dokončenie úkonov súvisiacich s možnosťou prevzatia budovy do správy ŽSR, stať by sa tak malo do konca roka 2023.



Na stanici Fiľakovo zastávka po zmene grafikonu od vlaňajšieho decembra zastavujú všetky rýchliky, vlaky predtým stáli na hlavnej železničnej stanici. Dôvodom zmeny je aj úspora času na trati Zvolen - Košice. Samospráva dlhodobo upozorňuje na to, že riešenie by priniesla rekonštrukcia trate medzi Holišou a Fiľakovom, kde pre zlý technický stav platia pre vlaky rýchlostné obmedzenia.



Úsek medzi Holišou a Fiľakovom patrí medzi najstaršie železničné trate na Slovensku, ŽSR v ostatnom čase pripravili súťažné podklady na realizáciu verejného obstarávania, ktoré bude posudzované Útvarom hodnoty za peniaze. Realizáciu projektu štát predpokladá v rokoch 2024 až 2025.



"Úsek trate určený na rekonštrukciu má dĺžku 8427 metrov. Cieľom je rekonštrukcia technickej infraštruktúry, a to železničného zvršku a spodku, mostov, priepustov a káblových trás, nástupíšť a úpravy na nich a chodníkov k nim, úpravy priecestí a zabezpečovacích zariadení," priblížila Feik Achbergerová.