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Obnova mosta cez Osturňanský potok napreduje, hotový bude v auguste
Most bol vybudovaný ešte v roku 1975 a jeho stavebno-technický stav bol klasifikovaný v VI. stupni, teda ako veľmi zlý.
Autor TASR
Osturňa 8. júla (TASR) - Rekonštrukcia mosta cez Osturňanský potok v obci Osturňa na Zamagurí napreduje. Hotový by mal byť v auguste. Na sociálnej sieti o tom informovala Správa a údržba ciest (SÚC) Prešovského samosprávneho kraja.
Most bol vybudovaný ešte v roku 1975 a jeho stavebno-technický stav bol klasifikovaný v VI. stupni, teda ako veľmi zlý. Jeho komplexná rekonštrukcia bola preto podľa krajských cestárov nevyhnutná.
„Cieľom stavebných prác je zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť mostného objektu pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Celková hodnota investície predstavuje približne 254.000 eur. Ukončenie stavebných prác je plánované na august,“ uviedla SÚC.
Počas rekonštrukcie je doprava vedená po dočasnom premostení. Premávka je usmerňovaná dočasným dopravným značením. Krajskí cestári v tejto súvislosti žiadajú všetkých vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dopravného značenia a trpezlivosť počas realizácie stavebných prác.
Most bol vybudovaný ešte v roku 1975 a jeho stavebno-technický stav bol klasifikovaný v VI. stupni, teda ako veľmi zlý. Jeho komplexná rekonštrukcia bola preto podľa krajských cestárov nevyhnutná.
„Cieľom stavebných prác je zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť mostného objektu pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Celková hodnota investície predstavuje približne 254.000 eur. Ukončenie stavebných prác je plánované na august,“ uviedla SÚC.
Počas rekonštrukcie je doprava vedená po dočasnom premostení. Premávka je usmerňovaná dočasným dopravným značením. Krajskí cestári v tejto súvislosti žiadajú všetkých vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dopravného značenia a trpezlivosť počas realizácie stavebných prác.