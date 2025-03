Obnova mosta ponad železnicu v Seredi je o krok bližšie k realizácii

Sereď 18. marca (TASR) - Komplexná obnova mosta vedúceho ponad železnicu v meste Sereď je o ďalší krok bližšie k realizácii. Slovenská správa ciest (SSC) vybrala víťaza verejného obstarávania, aktuálne prebieha proces podpisu zmluvy. TASR to uviedla hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.



Víťazom verejného obstarávania, ktoré vyhlásila SSC vlani v septembri, sa stala spoločnosť Doprastav. Do tendra bolo predložených osem ponúk. Jednu vylúčili pre nesplnenie súťažných podmienok.



"Proces tak smeruje k podpísaniu zmluvy a následnému odovzdaniu staveniska. Verím, že sa veci konečne pohnú," uviedol primátor Serede Ondrej Kurbel na sociálnej sieti.



Celková hodnota zákazky, ktorá vzišla z verejného obstarávania, by mala byť približne 4,5 milióna eur bez DPH. Predpokladaná hodnota zákazky bola v rámci verejného obstarávania stanovená na vyše 9,6 milióna eur bez DPH. Financovaná bude z prostriedkov štátneho rozpočtu.



Od roku 2019 bola na moste v Seredi obmedzená premávka nákladných áut a autobusov. V súčasnosti je pre automobilovú dopravu uzavretý. Povolená je len cyklistická a pešia doprava. Existujúci most bude zbúraný, plánovaná je výstavba nového, aj vybudovanie dočasnej lávky pre peších. Plánovaná je aj rekonštrukcia cesty v dĺžke približne 200 metrov. Maximálna lehota výstavby je stanovená na jeden kalendárny rok.