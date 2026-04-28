Obnova Námestia republiky v Seredi napreduje
Zaznel aj hrubý časový rámec ďalšieho postupu.
Autor TASR
Sereď 28. apríla (TASR) - Obnova Námestia republiky v Seredi sa posúva do ďalšej fázy. Verejnosť sa v pondelok (27. 4.) na mestskom úrade oboznámila s víťazným architektonickým návrhom. Obyvatelia mali možnosť diskutovať a predkladať podnety, ktoré môžu byť zapracované do dokumentácie. TASR o tom informovala vedúca kancelárie primátora mesta Sereď Zuzana Hrinková Siebenstichová.
Diskusia sa sústredila najmä na otázky parkovania pre obyvateľov aj zákazníkov obchodného domu, ako aj na dopravné riešenia a trasovanie cyklotrasy. Podľa predstaveného návrhu by cyklotrasa mala viesť po okrajových komunikáciách za obchodným domom, nie priamo cez námestie.
Prezentáciu pripravili autori víťazného návrhu Marek Harčarík a Kristína Rusnáková. Predstavili základnú koncepciu riešenia v súvislosti so zeleňou, s pohybom peších, dopravou, parkovaním a celkovou organizáciou priestoru.
Primátor mesta Ondrej Kurbel uviedol, že diskusia potvrdila záujem obyvateľov podieľať sa na budúcnosti námestia. „Ukázalo sa, že obyvatelia sa chcú pýtať, chcú rozumieť navrhovaným riešeniam a chcú byť súčasťou diskusie o tom, ako má vyzerať centrum nášho mesta,“ zhrnul.
Zaznel aj hrubý časový rámec ďalšieho postupu. Projektová príprava môže podľa predbežných odhadov trvať približne jeden až jeden a pol roka. „Ambíciou mesta je, aby bolo do dvoch rokov vybavené stavebné povolenie a projekt pripravený na uchádzanie sa o financovanie z eurofondov v rámci budúceho programového obdobia,“ ozrejmila vedúca kancelárie primátora.
