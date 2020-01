Obnova obecného úradu v obci Valaliky je v záverečnej fáze

Valaliky 18. januára (TASR) – Stavebné práce na budove obecného úradu a kultúrneho domu v obci Valaliky, okres Košice - okolie, sú v záverečnej fáze. Rekonštrukciu budovy, s cieľom znížiť jej energetickú náročnosť, majú ukončiť do konca tohto mesiaca. Pre TASR to povedal starosta Štefan Petrík.



„Mali by sme znížiť spotrebu plynu o viac ako 50 percent a zníženie spotreby elektrickej energie by malo byť okolo 30 percent,“ vyčíslil. Podľa jeho ďalších slov je však hlavné to, že budova bude spĺňať energetickú triedu A1. „To znamená, že bude spĺňať slovenskú normu,“ ozrejmil.



Súčasťou obnovy je výmena okien, zateplenie fasády či časti strechy. „V interiéri sa realizovala kompletná výmena elektrických vedení, výmena svietidiel za LED svietidlá a čo sa týka takých sofistikovanejších vecí, máme tu rekuperáciu – vetranie. Potom je tu namontované tepelné čerpadlo na ohrev teplej úžitkovej vody a solárne panely na streche nám budú pomáhať pri vykurovaní objektu,“ povedal s tým, že v rámci projektu nie je možné meniť dvere či podlahy, ale len veci, ktoré súvisia so znížením spotreby plynu a elektriny.



S rekonštrukciou začali v septembri a práce majú byť hotové do konca januára, v týchto dňoch realizujú terénne úpravy. „V interiéri pracujú ešte elektrikári, dokončuje sa vzduchotechnika,“ dodal.



Ako Petrík uviedol, peniaze na obnovu získali z grantu Európskej únie, pričom celková suma investície predstavuje 500.000 eur. Z toho päť percent tvorí spolufinancovanie obce. Dodal, že z vlastného rozpočtu by sa im rekonštrukciu nepodarilo zrealizovať.



Pre stavebné práve zrušili aj niekoľko kultúrnych podujatí, ktoré sa mali v priestoroch budovy konať. Zdôraznil, že tak urobili z dôvodu bezpečnosti.