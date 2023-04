Obnova objektu sociálnych služieb v Poprade potrvá päť mesiacov

Poprad 11. apríla (TASR) – Rekonštrukcia objektu sociálnych služieb na Levočskej ulici v Poprade by mala trvať viac ako päť mesiacov, mesto nedávno podpísalo zmluvu o dielo so zhotoviteľom stavby. Stavebné práce si podľa zverejnenej zmluvy vyžiadajú takmer 430.000 eur.



Zámerom mesta je komplexná rekonštrukcia objektu sociálnych služieb pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii. Cieľom rekonštrukcie je podľa zverejneného oznámenia o výsledku verejného obstarávania dosiahnuť požadovaný hygienický štandard a vylepšiť tepelno-technické parametre budovy. Mesto chce tiež obnovou objektu vyriešiť jeho bezbariérovosť a požiarnu bezpečnosť. Súčasťou projektu je výmena vnútorných rozvodov a vonkajších prípojok. Navrhované sú dispozičné zmeny, nové vnútorné komunikačné prepojenia, výmena okien a dverí či oprava časti strechy a stropu a zateplenie obvodového plášťa. Na tento zámer získala samospráva zdroje v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.



Vedúci oddelenia masmediálnej komunikácie na tamojšom mestskom úrade Ján Bendík TASR potvrdil, že aktuálne je kapacita zariadenia 35 miest a je naplnená. V objekte mesto poskytuje jednak ubytovanie, ale aj sociálne poradenstvo, stravu či výdaj potravín. "Ľudia bez strechy nad hlavou tam dostávajú jedno teplé jedlo denne, ktoré mesto zabezpečuje v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. K dispozícii majú aj stredisko osobnej hygieny a výdajňu šatstva," uviedol Bendík.



Dodal, že zariadenie bolo otvorené pre prijímateľov sociálnych služieb v decembri 2002. Aktuálne poskytuje ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii služby krízovej intervencie. Samospráva prostredníctvom pracovníkov sociálneho odboru vykonáva v priebehu roka aj monitoring územia a vyhľadáva ľudí bez domova. "Poskytuje im pomoc vo forme sociálneho poradenstva, vybavenia dokladov, pomoci v hmotnej núdzi, zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie," vymenoval Bendík.