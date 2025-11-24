< sekcia Regióny
Obnova parku pri Malom kaštieli má byť hotová do konca roka
Autor TASR
Snina 24. novembra (TASR) - V Snine pokračujú práce na tretej etape revitalizácie historického parku v areáli Malého kaštieľa. Projekt, ktorý nadväzuje na predchádzajúce etapy sa zameriava na dotvorenie zelenej a modrej infraštruktúry. Ako informuje samospráva, práce postupujú bez komplikácií a podľa harmonogramu by mala byť celá etapa dokončená do konca roka.
Tretia etapa obnovy zahŕňa revitalizáciu parkovej zelene, úpravu spevnených plôch a vodných prvkov, doplnenie mobiliáru, výstavbu altánku, ako aj vybudovanie nových chodníkov zo zámkovej dlažby. Chodníky sú vedené okolo altánku, popri nemocnici a pozdĺž rieky Cirocha smerom k jazierku. „Nové chodníky už nadobúdajú svoje finálne kontúry a zároveň sa začalo aj s budovaním altánku a oddychového sedenia, ktoré doplnia charakter oddychovej zóny,“ informovala radnica.
Okrem prác financovaných z projektu realizuje samospráva aj doplnkové úpravy z vlastných zdrojov. Jednou z nich je výstavba verejného osvetlenia pozdĺž nového chodníka. Celková hodnota investície predstavuje 375.507,59 eura. Z tejto sumy 345.466,98 eura pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Slovensko, zvyšných 30.040,61 eura financuje mesto zo svojho rozpočtu.
