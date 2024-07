Obnova plavárne v Brezne napreduje, mesto chce zachovať pôvodnú podobu

Brezno 23. júla (TASR) - Po dvoch mesiacoch od začiatku rekonštrukcie plavárne na Mazorníkove v Brezne ostal z objektu len skelet. Obnova plavárne napreduje, samospráva sa v rámci rekonštrukcie bude snažiť športovisku vrátiť pôvodnú podobu, ktorá je dielom architekta Vladimíra Dedečka. Mesto o tom informovalo na svojej oficiálnej webovej stránke po kontrolnom dni, na ktorom sa zúčastnil aj držiteľ licencie autorských práv Vladimíra Dedečka, architekt Martin Kusý.



"Plaváreň je už len torzom, keďže mnohé časti boli absolútne zničené, korodované a neplánovane sa museli odstrániť. Mnohé zásahy v 90. rokoch sa odklonili od pôvodného diela architekta Vladimíra Dedečka a s pánom architektom Kusým sa plavárni budeme snažiť vrátiť pôvodnú podobu a zámer. Stretnutie bolo aj o hľadaní kompromisov pri bazéne, kde chceme vyhovieť našim športovým plaveckým klubom, a tiež sedení divákov počas súťaží," uviedol primátor Tomáš Abel.



Breznianska plaváreň má 50 rokov, za obdobie svojho fungovania neprešla významnejšou obnovou. V rámci jej komplexnej rekonštrukcie, ktorá je zameraná najmä na zníženie energetickej náročnosti budovy, samospráva počíta s výmenou vykurovania, zdravotechniky, elektroinštalácie, vzduchotechniky, bazénovej technológie a tiež so zateplením obvodového plášťa, výmenou okien, dverí a čelnej zasklenej steny. Súčasťou projektu je aj renovácia bazénovej časti a rekonštrukcia interiérových priestorov.



Od rekonštrukcie plavárne samospráva očakáva zníženie prevádzkových nákladov o približne 30 percent. Prispieť má k tomu aj zmenšenie hĺbky bazéna, ktorý mal pôvodne od 1,6 do 1,8 metra. Po rekonštrukcii bude bazén hlboký od 1,4 do 1,65 metra.



Obnova plavárne v Brezne je rozdelená do dvoch etáp, prvú chce mesto dokončiť ešte tento rok. Druhá etapa by mala trvať približne 18 mesiacov. Celkové náklady na rekonštrukciu plavárne samospráva odhaduje na päť miliónov eur, práce na projekte by mohli trvať približne dva roky.