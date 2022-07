Obnova plavárne v Žiari nad Hronom sa blíži do finále

Žiar nad Hronom 31. júla (TASR) – Rekonštrukcia krytej plavárne v Žiari nad Hronom sa pomaly blíži do finále. Aktuálne sa v interiéri pracuje na stropných konštrukciách, po ktorých budú nasledovať dokončovacie práce. Pre TASR to uviedol riaditeľ spoločnosti Technické služby – Žiar nad Hronom Igor Rozenberg.priblížil Rozenberg s tým, že práce by mali byť ukončené ešte tento rok.Rekonštrukcia žiarskej plavárne odštartovala v roku 2020 búracími a prípravnými prácami, v uplynulých mesiacoch sa pracovalo najmä na elektrine, vzduchotechnike a novej bazénovej technológii.dodal Rozenberg.Rekonštrukciu plavárne v uplynulých rokoch výrazným spôsobom ovplyvnila pandémia nového koronavírusu i zdražovanie cien v stavebníctve. Rozpočet projektu sa pripravoval ešte v roku 2017 a predstavoval približne 3,5 milióna eur bez DPH. Aktuálne už prevyšuje sumu štyri milióny eur.skonštatoval Rozenberg.Cieľom rozsiahlej rekonštrukcie mestskej plavárne je zníženie energetickej náročnosti a modernizácia objektu, ktorý bol pre verejnosť otvorený na začiatku 90. rokov 20. storočia. V oblasti tepelného hospodárstva by mala rekonštrukcia podľa riaditeľa mestských technických služieb priniesť až 50-percentnú úsporu.