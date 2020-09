Obnova polikliniky v Detve pokračuje druhou etapou

Detva 11. septembra (TASR) – Rekonštrukcia Polikliniky v Detve pokračuje, niektorí lekári však už sú vo svojich vynovených ordináciách. „V súčasnosti sú stavbári v detskej, kardiologickej, pľúcnej a gynekologickej ambulancii. Pracujú aj v priestoroch protetiky a zubnej ambulancie a pripravujú tiež RTG pracovisko,“ uviedol pre TASR hovorca mesta Detva Milan Suja.



Kompletná obnova detvianskej polikliniky prišla po viac ako 40 rokoch jej prevádzky. Aby mohli lekári poskytovať zdravotnú starostlivosť aj počas stavebných prác, rekonštrukciu rozdelili do dvoch etáp. Prvá sa začala v marci a ukončili ju 30. júla. V auguste sa časť lekárov presunula do pôvodných ambulancií a niektorí do náhradných miestností. Vo svojich obnovených priestoroch sú už napríklad traja všeobecní lekári pre dospelých a kožná lekárka.



Cieľom obnovy zariadenia je zlepšiť podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pre obyvateľov mesta a okolitých obcí, zvýšiť štandard vnútorných priestorov a životnosť budovy. „Okrem toho rozšíria portfólio poskytovaných služieb o RTG diagnostiku a tiež o gynekologickú ambulanciu,“ doplnil Suja.



Súčasťou stavebných prác je aj rekonštrukcia vodovodných potrubí, kanalizácie a elektroinštalácie. „Vo všetkých priestoroch budú nové podlahy, obklady a nátery,“ poznamenal hovorca. Poliklinika dostala aj nové interiérové dvere a sociálne zariadenia.



Ukončenie druhej etapy prác naplánovali na december tohto roka. Celkové náklady na projekt sú 820.000 eur, z toho ministerstvo zdravotníctva poskytne 779.000 eur. Mesto Detva je vlastníkom budovy od roku 2011.