Obnova požiarom zničených objektov v Banskej Štiavnici stále pokračuje
Požiar v historickom centre Banskej Štiavnice vypukol 18. marca 2023 v jednej z historických budov, postupne sa rozšíril a poškodil sedem objektov.
Autor TASR
Banská Štiavnica 18. marca (TASR) - Banská Štiavnica si v stredu pripomína tretie výročie ničivého požiaru, ktorý zasiahol a zničil sedem objektov v jej historickom centre. Primátorka Nadežda Babiaková pri tejto príležitosti informovala, že k dnešnému dňu boli zrekonštruované tri objekty, obnova ostatných pokračuje.
Ako uviedla, práce pokračujú na objekte Szitnyayovského domu, v ktorom pred požiarom sídlila základná umelecká škola. Obnova je výnimočná v tom, že okrem vytvorenia tvarovej kópie barokovej strechy rekonštruujú krov tradičnou tesárskou technikou - kresaním. Práce podľa jej slov pokračujú aj na obnove kultúrneho centra Eleuzína a Pischlovho domu, kde sídlila Banka lásky, pričom by mali byť ukončené v priebehu tohto roka.
Objekt Berggericht, ktorý je v správe Slovenského banského múzea, je podľa Babiakovej z hľadiska rekonštrukcie najrozsiahlejším objektom a obnova by mala pokračovať aj v budúcom roku.
Požiar v historickom centre Banskej Štiavnice vypukol 18. marca 2023 v jednej z historických budov, postupne sa rozšíril a poškodil sedem objektov. Babiaková pripomenula, že tragédia vyvolala vlnu solidarity - samospráva, štát i verejnosť spojili sily, aby pomohli pri obnove zničených budov. „Tragická udalosť vyvolala silnú vlnu spolupatričnosti a podnietila snahu nielen o odstránenie škôd, ale aj o premyslenú obnovu poškodených objektov,“ poznamenala.
Ako uviedla, práce pokračujú na objekte Szitnyayovského domu, v ktorom pred požiarom sídlila základná umelecká škola. Obnova je výnimočná v tom, že okrem vytvorenia tvarovej kópie barokovej strechy rekonštruujú krov tradičnou tesárskou technikou - kresaním. Práce podľa jej slov pokračujú aj na obnove kultúrneho centra Eleuzína a Pischlovho domu, kde sídlila Banka lásky, pričom by mali byť ukončené v priebehu tohto roka.
Objekt Berggericht, ktorý je v správe Slovenského banského múzea, je podľa Babiakovej z hľadiska rekonštrukcie najrozsiahlejším objektom a obnova by mala pokračovať aj v budúcom roku.
Požiar v historickom centre Banskej Štiavnice vypukol 18. marca 2023 v jednej z historických budov, postupne sa rozšíril a poškodil sedem objektov. Babiaková pripomenula, že tragédia vyvolala vlnu solidarity - samospráva, štát i verejnosť spojili sily, aby pomohli pri obnove zničených budov. „Tragická udalosť vyvolala silnú vlnu spolupatričnosti a podnietila snahu nielen o odstránenie škôd, ale aj o premyslenú obnovu poškodených objektov,“ poznamenala.