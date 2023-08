Obnova prahu pre spomalenie na Kozáčekovej ulici vo Zvolene pokračuje

Zvolen 9. augusta (TASR) - Mesto Zvolen pokračuje v obnove prahu pre spomalenie na Kozáčekovej ulici, na ktorom je priechod pre chodcov smerom na Trhovú ulicu. Oprava je v dvoch etapách, po ukončení prvej nasledujú práce na druhej strane vozovky. TASR to v stredu potvrdil hovorca Zvolena Martin Svatuška.



Ako ďalej uviedol, aby mohli zachovať premávku frekventovanou zvolenskou Kozáčekovou ulicou, najskôr pracovali na jednej strane vozovky. Tú podľa neho sprístupnili na prelome júla a augusta. "Práce tak v týchto dňoch pokračujú na opačnej strane cesty. Ukončené by mali byť okolo 20. augusta," podotkol.



Dlažbu, ktorá bola doteraz položená na prahu, nahradili 25 centimetrov hrubou vrstvou červeného betónu. Ten by mal podľa hovorcu nápor váhy autobusov a osobných áut vydržať dlhšie v porovnaní s doterajšou dlažbou. "Pre vysokú frekvenciu dopravy vrátane autobusov bol neustále poškodený. Často ho museli opravovať, a to spôsobovalo problémy s plynulosťou dopravy," vysvetlil.



Súčasťou prác na Kozáčekovej ulici je aj rekonštrukcia autobusového zálivu pre mestskú hromadnú dopravu. Priestor popred nákupné centrum totiž slúži ako zastávky. "Tlak, ktorý vytvárali autobusy na vozovku, rovnako spôsoboval potrebu neustálych opráv. To viedlo k rozhodnutiu o prijatí trvácnejšieho riešenia," spresnil. V uplynulých týždňoch ho tak celý obnovili. "Vozovka tak po novom dokáže vzdorovať tlaku autobusov omnoho efektívnejšie a po dlhšiu dobu," objasnil s tým, že že hrúbka betónu spôsobuje časovú náročnosť celej rekonštrukcie. Svatuška konštatoval, že jeho vrstva musí zrieť približne tri týždne.



Pre letné práce sa mesto rozhodlo pre nižšiu frekvenciu autobusovej dopravy, ktorá v tomto úseku jazdí počas dňa nepretržite. "V období letných školských prázdnin sú spoje mestskej hromadnej dopravy o niečo menej frekventované, preto je práve leto ideálnou príležitosťou na túto rozsiahlu opravu," povedal pred začiatkom prác vedúci odboru dopravy mesta Pavel Brťka.