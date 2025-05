Piešťany 2. mája (TASR) - Obnova predstaničného priestoru v Piešťanoch pokračuje druhou etapou. V rámci tejto rekonštrukcie bude vymenený napríklad asfaltový povrch vozovky. Celková hodnota projektu je 177.663,84 eura s DPH. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej na webe mesta.



Súčasťou druhej etapy bude tiež rekonštrukcia zastávky mestskej autobusovej dopravy a vybudovanie napojenia chodníka na Dopravnú ulicu. Práce by mali byť ukončené do konca mája a k otvoreniu letnej kúpeľnej sezóny by mala byť obnova priestoru pred železničnou stanicou ukončená.



Predstaničný priestor už prešiel prvou etapou obnovy na Dopravnej ulici v hodnote 257.679 eur. Opravené boli povrchy, spevnené plochy a zrealizované bezpečné prevedenie cyklistov a chodcov v danom priestore.