Obnova pútnického domu na Mariánskej hore v Levoči bude pokračovať
Pútnický dom bude po kompletnej obnove otvorený pre každého pútnika. Farnosť tam chce vybudovať aj veľkokapacitnú konferenčnú miestnosť pre väčšie zhromaždenia.
Levoča 10. novembra (TASR) - Obnova pútnického domu na Mariánskej hore v Levoči bude pokračovať. Dekan miestnej farnosti Peter Majcher pre TASR uviedol, že s prácami začnú ihneď, ako budú môcť čerpať pridelené európske zdroje. Rekonštrukciu plánujú ukončiť ešte pred Levočskou púťou, ktorá sa tradične koná začiatkom júla. Rímskokatolícka cirkev na projekt získala z Programu Slovensko približne 1,27 milióna eur.
„Tieto financie by mali ísť na dokončenie rekonštrukcie pútnického domu, ktorý bude po obnove slúžiť všetkým pútnikom a návštevníkom. Štruktúru stavby nemeníme, mení sa vnútorná dispozícia aj vonkajšia fasáda. Chceme byť aj ekologickí, takže tam vybudujeme dve zelené strechy, ktoré majú lepšie izolačné vlastnosti a zároveň zapadnú do priestoru. Nainštalovali sme tam aj tepelné čerpadlo,“ priblížil Majcher s tým, že prvú etapu rekonštrukcie realizovali z úverových zdrojov. Vďaka dotácii z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške 120.000 eur ešte dávnejšie obnovili aj spovednice, ktoré tento rok už slúžia veriacim.
Pútnický dom bude po kompletnej obnove otvorený pre každého pútnika. Farnosť tam chce vybudovať aj veľkokapacitnú konferenčnú miestnosť pre väčšie zhromaždenia. Obnovou prejdú aj sociálne zariadenia a súčasťou projektu je tiež nová galéria, kde by počas roka organizovali výstavy. „Chceme využiť genius loci tohto priestoru pre väčšie i menšie skupiny, farnosti či jednotlivcov,“ dodal dekan.
Levoču uplynulý víkend navštívil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) a stretol sa okrem Majchera aj s primátorom mesta Miroslavom Vilkovským. Spoločne potvrdili podporu dvoch významných projektov, ktoré prispejú k obnove kultúrneho dedičstva a zlepšeniu infraštruktúry mesta. Okrem zdrojov na spomínanú obnovu pútnického domu pôjde ďalších 661.000 eur na projekt Modernizácia severozápadnej radiály v hradbovom opevnení. Ten pomôže zachovať historické centrum mesta a zlepšiť jeho prístupnosť a týka sa obnovy Novej a Košickej ulice.
„Levoča patrí medzi najvzácnejšie historické mestá Slovenska. Našou povinnosťou je chrániť jej hodnoty a rozvíjať ich pre ďalšie generácie,“ uviedol Migaľ. Projekty podporené z Programu Slovensko a európskych fondov sú podľa radnice dôkazom, že spolupráca medzi štátom a samosprávou prináša konkrétne výsledky.
Minister a primátor zároveň prerokovali aktuálnu problematiku stanovenia kritérií menej rozvinutých okresov. Dohodli sa na spoločnom stretnutí na ministerstve so zástupcami okresov, ktorých sa týka otázka vyradenia zo zoznamu menej rozvinutých - prioritných regiónov.
