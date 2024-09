Obnova radnice v B.Štiavnici napreduje, budova už má vynovenú fasádu

Banská Štiavnica 30. septembra (TASR) - Historická radnica v Banskej Štiavnici už má obnovenú fasádu. Objekt aktuálne prechádza kompletnou rekonštrukciou, ktorá by mala byť hotová v apríli budúceho roka. Juraj Chrenko z banskoštiavnického Mestského úradu priblížil, že zhotoviteľ prác využil priaznivé počasie v letnom období, vďaka čomu je celá rekonštrukcia v miernom predstihu ako bolo pôvodne plánované.



Práce sa podľa Chrenku aktuálne zameriavajú na sanáciu vlhkosti v prvom nadzemnom podlaží, obnovu vonkajších drevených okenných krídel či odvetranie sokla na budove. "V najbližšej budúcnosti prebehne obnova vstupného portálu do objektu radnice. V tomto roku začnú aj práce na obnove schodiska a chodieb radnice," priblížil pre TASR Chrenko.



Primátorka Nadežda Babiaková v tejto súvislosti informovala, že počas obdobia kedy sa budú v radnici opravovať chodby a schodisko, nebudú v tunajšej sobášnej sieni robiť obrady. Sobáše budú po dohode so Slovenským banským múzeom vykonávať v Sieni komorských grófov v Kammerhofe. "Nádhera tej siene komorských grófov plne nahradí nádheru našej sobášnej siene," podotkla.



Rekonštrukcia historickej radnice v hodnote 1,31 milióna eur začala v septembri minulého roka. Všetky práce sa realizujú pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu, pracovisko Banská Štiavnica. V rámci prác sa už podarilo odstrániť príčinu zavĺhania a sadania severovýchodného rohu budovy, obnovili sociálne zariadenia, reštaurovali maľby v kanceláriách a tiež torzo odkrytého portálu na severnej fasáde. Vymenili tiež poškodenú medenú krytinu na okraji strechy a namontovali lapače snehu. Opravená bola tiež kovová ochodza okolo veže a obnovili tiež balkón prístupný zo zasadačky radnice.