Obnova historickej radnice vo Fiľakove má byť dokončená tento rok

Fiľakovo 13. marca (TASR) - V meste Fiľakovo v okrese Lučenec po zazimovaní stavby opätovne pokračuje rekonštrukcia historickej radnice. Komplexný projekt za približne tri milióny eur má byť dokončený v najbližších mesiacoch, samospráva chce v obnovených priestoroch úradovať koncom roka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Práce na rekonštrukcii radnice sa v uplynulom období opätovne rozbehli po zazimovaní stavby počas chladných mesiacov. Obnova budovy má byť podľa zmluvy dokončená do októbra. "Pracuje sa na viacerých veciach zároveň, na fasáde, streche a začalo sa aj s výmenou okien. Práce napredujú dobrým tempom, tento termín by sme preto, aj napriek zazimovaniu stavby, mali stihnúť," priblížila hovorkyňa.



Obnova historickej fiľakovskej radnice sa začala koncom vlaňajšieho júna. Budova bola postavená v roku 1912, secesnú stavbu navrhli lučeneckí stavitelia Pál Schmidt a Pál Jakab. Sídlo mestského úradu bolo posledné roky v nevyhovujúcom technickom stave, múry vlhli, strecha sa rozpadávala a prevádzka objektu bola energeticky nehospodárna. Rekonštrukcia budovy má byť preto zameraná najmä na zníženie energetickej náročnosti objektu.



Počas jesenných mesiacov bola priamo v priestoroch fiľakovskej radnice zriadená i reštaurátorská dielňa, v ktorej odborníci pracovali na reštaurovaní štukatérskych prvkov fasády prístavby. "Pri rekonštrukcii sme objavili aj časovú schránku z obdobia výstavby radnice a takisto niekoľko pôvodných okien. Okrem toho množstvo dokumentov z činnosti mestského úradu v minulosti," dodala Mikuš Kovácsová s tým, že historické predmety boli odovzdané miestnemu múzeu.



Fiľakovská samospráva na rekonštrukciu radnice získala z plánu obnovy takmer 2,5 milióna eur. Mesto už avizovalo, že vykonať bude potrebné aj práce navyše mimo schváleného projektu, na tento účel v rozpočte na rok 2025 vyčlenilo takmer 550.000 eur. Financie budú použité na dokončenie chladenia budovy, rekonštrukciu interiéru a zakúpenie nábytku.



Pre rekonštrukciu sídla mestského úradu vo Fiľakove sa musela samospráva minulý rok dočasne presťahovať do náhradných priestorov, v súčasnosti tak úraduje na viacerých adresách. Do vynovených priestorov historickej radnice chce mesto úrad opätovne nasťahovať koncom roka.